Hallazgo de tres personas asesinadas en el desierto de California desconcierta a las autoridades

Dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos a tiros en dos vehículos distintos en un desierto de California durante el fin de semana, pero las circunstancias de los asesinatos siguen rodeadas de misterio mientras los investigadores tratan de averiguar qué ocurrió.

Los ayudantes del sheriff de Lancaster de la estación respondieron a unas denuncias de disparos en una zona remota de Lake Los Angeles justo antes de las 5 p. m., reveló el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer hispana de 65 años que había sido asesinada a tiros en el interior de uno de los vehículos. También localizaron a dos hombres que murieron por disparos en un todoterreno.

Los bomberos del condado de Los Ángeles declararon muertos a los tres en el lugar de los hechos.

Los investigadores averiguaron que las dos víctimas masculinas viajaban en dirección oeste por la avenida Q en un todoterreno de gran tamaño con un remolque acoplado, mientras que la víctima femenina les seguía en un segundo vehículo directamente detrás de ellos, según un comunicado de prensa actualizado.

Los oficiales respondieron a denuncias de disparos en una zona remota de Lake Los Angeles poco antes de las 5 p. m. el domingo ( Google )

El sospechoso se acercó en un vehículo desde el oeste y disparó a las tres víctimas antes de huir del lugar. No se dispone de una descripción del sospechoso o sospechosos.

No se ha revelado la identidad de las víctimas; no obstante, según el comunicado, una de las víctimas ha sido identificada como un hombre hispano de 44 años. La segunda víctima masculina no ha sido identificada, aunque parece ser un hombre hispano de unos 40 años, según los investigadores.

Se está investigando el móvil del tiroteo mortal.

“Estamos pidiendo la ayuda del público si alguien sabe lo que ocurrió aquí”, exhortó el teniente del departamento del sheriff Steve DeJong.

Se pueden comunicar las denuncias a la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff llamando al 323-890-5500 o de forma anónima a través de Crime Stoppers llamando al 800-222-8477 o lacrimestoppers.org.

La zona ya ha sido escenario de violencia mortal en el pasado.

El año pasado, seis personas murieron en tiroteos en la cercana localidad de El Mirage, según las autoridades a raíz de una disputa por marihuana ilegal.

Aún se desconoce si los asesinatos del domingo están relacionados con actividades delictivas.