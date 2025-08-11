Tres personas murieron tras un tiroteo el lunes por la tarde en una tienda Target de Austin, Texas, EE. UU., según informó la policía.

El sospechoso huyó en un auto robado, destrozó ese vehículo, y luego robó otro, según las autoridades. Más tarde, un agente disparó al sospechoso con una pistola paralizante y lo detuvo en el sur de la ciudad.

La policía fue alertada del tiroteo a las 2:15 p. m.; los primeros intervinientes llegaron en cuatro minutos, y encontraron a tres personas heridas de bala en el estacionamiento de la tienda.

“Este es un día muy triste para Austin”, dijo la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, en una conferencia de prensa el lunes por la tarde. Añadió: “Este es un día muy triste para todos nosotros”.

Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el estacionamiento, y una tercera fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento; sin embargo, murió poco después.

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en una tienda Target de Austin, Texas ( © 2025 Mikala Compton / Austin American-Statesman )

Las autoridades no revelaron inmediatamente la identidad de las víctimas, aunque al parecer una de ellas es el conductor del primer automóvil robado.

En el tiroteo también resultaron heridas cuatro personas, según informó el periódico The Austin American-Statesman.

La jefa Davis dijo que el sospechoso era un hombre blanco de 32 años con “antecedentes de salud mental”, así como “antecedentes penales” en el departamento.

La policía no supo de inmediato qué causó o motivó el tiroteo.

El tiroteo se produjo en el Target situado en el N° 8601 de Research Boulevard, según la policía.

El sospechoso del tiroteo habría robado varios vehículos para evadir a la policía, antes de ser capturado en el sur de Austin ( AP )

La policía había descrito anteriormente a un posible sospechoso del tiroteo como un hombre blanco, posiblemente vestido con un pantalón corto de color caqui y una camisa de flores o hawaiana.

Los agentes fueron vistos evacuando a los compradores del Target a una tienda PetSmart cercana.

La policía instó al público a mantenerse alejado del área.

Los vehículos que permanecen en el estacionamiento de la tienda están temporalmente retenidos mientras la policía investiga, y se avisará a los conductores una vez que sus automóviles estén disponibles para ser retirados.

El tiroteo se produjo durante la temporada de regreso a clases en la zona de Austin.

