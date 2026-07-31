Mackenzie Shirilla afirma que su juicio por matar a dos amigos en un accidente violó sus derechos constitucionales

Mackenzie Shirilla, quien cumple cadena perpetua por estrellar intencionalmente un vehículo a alta velocidad contra un muro de ladrillos y matar a dos pasajeros, argumenta en nuevos documentos judiciales que su juicio y su encarcelamiento originales violaron sus derechos constitucionales federales.

Shirilla, de 22 años, presentó el martes una petición federal de hábeas corpus ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio. En la petición, solicita a un juez federal que anule su condena por asesinato y le conceda un nuevo juicio.

En la petición, los nuevos abogados defensores de Shirilla sostienen que sus abogados anteriores le brindaron una asistencia ineficaz, que se ocultaron pruebas cruciales al tribunal y que el caso fue transferido indebidamente del tribunal de menores al tribunal de adultos, según informó Fox 8 News.

Shirilla fue declarada culpable de asesinato en agosto de 2023 tras un juicio sin jurado en el condado de Cuyahoga. Los fiscales establecieron que en julio de 2022, Shirilla, que tenía 17 años en ese momento, aceleró su vehículo a 160 km/h en una calle sin salida en un parque empresarial de Strongsville antes de estrellarse contra un muro de ladrillos.

La colisión acabó con la vida del novio de Shirilla, Dominic Russo, y de su amigo, Davion Flanagan. Un juez condenó a Shirilla a una pena de entre 15 años y cadena perpetua.

open image in gallery Mackenzie Shirilla, de 22 años, que cumple una condena de cadena perpetua por provocar intencionadamente un accidente de tráfico en el que murieron dos pasajeros, afirma que tanto su juicio inicial como su encarcelamiento violaron sus derechos constitucionales federales ( WKYC )

La nueva presentación judicial detalla varios desafíos constitucionales clave relacionados con su procesamiento.

Sus nuevos abogados argumentan que no había pruebas suficientes para establecer la causa probable de que Shirilla actuara “con premeditación o a sabiendas”, requisito legal para que un menor sea juzgado en un tribunal de adultos. Sostienen que el exceso de velocidad por sí solo no prueba la imprudencia temeraria. La petición también afirma que la policía persuadió indebidamente a la oficina del forense para que modificara la causa oficial de la muerte, de accidente a homicidio, sin obtener la supervisión judicial requerida.

Además, la demanda alega que a Shirilla se le negó su derecho, amparado por la Sexta Enmienda, a confrontar a los testigos, ya que un médico forense adjunto testificó en el juicio en lugar de los patólogos que realizaron las autopsias.

El nuevo equipo de defensa de Shirilla criticó a su abogado defensor por no haber objetado ese testimonio y por omitir pruebas clave, incluidos mensajes de texto que sugerían que Russo había provocado una disputa poco antes del accidente, pruebas de que Shirilla había viajado a la zona para recoger un pedido de productos agrícolas e historiales médicos que indicaban una afección preexistente que podía causar una pérdida repentina del conocimiento.

open image in gallery El coche chocado que conducía Mackenzie Shirilla el día en que mató a su novio, Dominic Russo, y a su amigo Davion Flanagan, en julio de 2022 ( WKYC )

Las apelaciones directas y los recursos posteriores a la condena que Shirilla interpuso anteriormente ante el tribunal estatal no tuvieron éxito, incluida una solicitud de amparo que fue desestimada tras ser presentada con un día de retraso. Sus abogados argumentan en la demanda federal que los tribunales estatales interpretaron erróneamente la ley que regula esos plazos de presentación.

Según los registros estatales, Shirilla tiene actualmente dos solicitudes pendientes a nivel estatal: una en la que solicita a la Cámara de Apelaciones del Octavo Distrito que reabra su apelación basándose en el desempeño de su abogado defensor, y otra en la que solicita a la Corte Suprema de Ohio que reconsidere su solicitud de amparo posterior al dictado de la condena.

El caso federal fue asignado al juez de distrito estadounidense John Adams. Aún no se programaron fechas para las audiencias.

Shirilla permanece encarcelada en el Reformatorio para Mujeres de Ohio en Marysville. Los registros penitenciarios indican que podrá optar a una audiencia de libertad condicional por primera vez en septiembre de 2037.

The Independent se puso en contacto con Marein & Bradley, el bufete de abogados que representa a Shirilla, para recabar sus comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin