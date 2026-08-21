Lindsay Clancy “no comprendía” la transgresión de haber matado a sus hijos, testifica psicólogo

Un psicólogo que testificó para la defensa declaró el miércoles que Lindsay Clancy era incapaz de comprender la “transgresión” de matar a sus tres hijos debido a sus problemas de salud mental.

El testimonio del Dr. Paul Zeizel constituye la prueba más contundente hasta el momento que respalda el argumento de la defensa de que Lindsay no debería ser considerada legalmente responsable de los asesinatos. Sus abogados afirman que sufría de trastorno bipolar y de una afección poco común conocida como psicosis posparto cuando mató a sus tres hijos antes de intentar suicidarse. Zeizel comenzó a tratar a Clancy en el hospital tras los asesinatos.

“Ella era incapaz de ajustar su comportamiento al estado de derecho. No comprendía la transgresión de su acto”, declaró Zeizel, y añadió que padecía “una enfermedad mental o un defecto”.

open image in gallery Si la declaran culpable de asesinato, Lindsay se enfrenta a pasar su vida en prisión sin derecho a libertad condicional ( Amanda Sabga/The Boston Herald via AP )

Lindsay, de 36 años, se declaró inocente de los cargos de asesinato por la muerte de Callan, Dawson y Cora Clancy, cuyas edades oscilaban entre los 8 meses y los 5 años. La psicosis postparto está relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que surgen después del parto. Los investigadores estiman que esta afección, más grave y menos común que la depresión posparto, afecta a entre 1 y 2 de cada 1.000 mujeres después del parto.

Según la fiscalía, la exenfermera de partos planeó los asesinatos de enero de 2023 e ideó un plan para sacar a su marido de la casa enviándolo a buscar medicamentos para uno de sus hijos y la cena para la familia.

Lindsay no mejoraba

Zeizel, quien afirmó haber pasado más de 35 horas con Lindsay en decenas de visitas y haber revisado su historial médico, declaró que ella acudió a una clínica perinatal en diciembre de 2022 porque sentía que su cerebro estaba dañado, que debía suicidarse y que nunca mejoraría. También presentaba síntomas de psicosis, era paranoica y temía que la gente pudiera oír sus pensamientos y que perdiera a sus hijos.

“Le preocupaba que le quitaran a sus hijos y que nunca volviera a verlos”, argumentó.

No obstante, Zeizel aclaró que el hecho de que estuviera en un estado psicótico no significaba que no pudiera realizar “tareas cotidianas” como conducir y navegar por internet, en referencia a que el día de los asesinatos llevó a su hija al médico, jugó con los niños en la nieve y buscó en línea una farmacia y un restaurante.

“Entonces, el hecho de que no esté hablando de los unicornios en la esquina, que no arrastre las palabras y que, en su opinión, no sea incapaz de caminar con cierto grado de certeza médica, ¿significa que no se encuentra en un estado psicótico?”, preguntó el abogado de Clancy, Kevin Reddington.

Zeizel respondió: “No es así”.

La fiscalía cuestiona la credibilidad de Zeizel

Durante el contrainterrogatorio, los fiscales señalaron los errores que Zeizel cometió en su informe sobre Lindsay y cuestionaron si podía ser objetivo respecto a su diagnóstico cuando la estaba atendiendo como paciente y trabajando con la defensa, incluida su aparición junto a Reddington en una conferencia de prensa.

Zeizel reconoció que en el historial médico de Lindsay no constaba que ella hubiera oído voces que le decían que se suicidara, solo que les había dicho a sus cuidadores que “quería morir”.

open image in gallery Zeizel reconoció que no había nada en la historia clínica de Lindsay que indicara que ella comunicó haber escuchado voces que le decían que se matara ( Amanda Sabga/The Boston Herald via AP )

La fiscalía ha puesto en duda la gravedad del intento de suicidio de Lindsay. Tras estrangular a sus hijos, Lindsay se arrojó desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de cintura para abajo.

La fiscalía saca a relucir las fechas de cumpleaños de los niños

La fiscal Shanan Buckingham también leyó informes diarios del Hospital Tewksbury, el hospital psiquiátrico estatal donde se encuentra internada Lindsay, que incluían el aniversario de los asesinatos y lo que habrían sido los cumpleaños de sus hijos. Dichos informes mencionaban que sus padres la visitaban en ocasiones o que hablaba con otros pacientes, pero nunca mencionaban nada que ella hiciera para recordar a sus hijos.

Reddington le preguntó a Zeizel si había visto algo en el historial del hospital sobre que ella “se riera, estuviera de fiesta y se la pasara bien” mientras estaba en el hospital.

“Lindsay Clancy tiene días malos y días peores”, expresó Zeizel.

Zeizel también afirmó que Lindsay habla a menudo de sus hijos, con el objetivo de refutar la afirmación de la fiscalía de que nunca los menciona. “Los quiere muchísimo, los extraña y piensa en ellos todos los días, prácticamente a cada instante”, declaró Zeizel.

Si declaran a Lindsay culpable de asesinato, se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si la declaran inocente por falta de responsabilidad penal, sería internada en un centro psiquiátrico estatal.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea 988 de Prevención del Suicicio y Crisis. Es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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