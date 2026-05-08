Asesinato de Ian Watkins: tribunal muestra al desprestigiado cantante saliendo de su celda cubierto de sangre

Unas imágenes impactantes de las cámaras de seguridad de la prisión captaron el momento en que Ian Watkins, pedófilo condenado y líder de Lostprophets, salía de su celda cubierto de sangre tras haber sido apuñalado. El músico caído en desgracia fue agredido en su celda de alta seguridad de la prisión de Wakefield el 11 de octubre del año pasado.

El video, mostrado al jurado en el Tribunal Penal de Leeds, parece mostrar al presunto asesino, Rico Gedel —a quien la policía identificó inicialmente como Rashid Gedel—, alejándose de las inmediaciones de la celda de Watkins poco después de que este fuera atacado.

A continuación, Gedel parece mantener una breve conversación con el coacusado Samuel Dodsworth mientras ambos caminan por el pasillo.

A las 9.16 a. m., segundos después de que Gedel abandonara la zona, Watkins sale de su celda y mira a ambos lados antes de volver a entrar en ella.

El video también parece mostrar una gran cantidad de sangre en su camiseta gris de la prisión.

open image in gallery El exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins ( Policía de Gales del Sur )

El tribunal escuchó previamente que el preso Gedel entró en la celda de Watkins menos de 20 minutos después de que la abrieran por la mañana y lo apuñaló tres veces en la cabeza y el cuello con un cuchillo casero.

Gedel, de 25 años, y Dodsworth, de 44, niegan los cargos de asesinato y posesión de un cuchillo artesanal en prisión.

El juicio continúa.

Traducción de Olivia Gorsin