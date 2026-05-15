Declaran nulo juicio contra Harvey Weinstein por delitos sexuales; el jurado no llegó a una decisión unánime

Por segunda vez en un año, el jurado no logró llegar a un veredicto sobre si Harvey Weinstein violó a Jessica Mann, ante lo cual un juez de Manhattan declaró el viernes la nulidad del juicio en uno de los últimos capítulos pendientes de los extensos casos de delitos sexuales del desprestigiado magnate del cine.

Tras dos días de deliberaciones, los siete hombres y cinco mujeres que integraban el jurado comunicaron al tribunal que no podían decidir por unanimidad si Weinstein, de 74 años, era culpable de violación en tercer grado, según las acusaciones de Mann de que él la agredió en un hotel de Manhattan en 2013. Los abogados de Weinstein argumentaron que el encuentro fue consentido.

En un intento de evitar el juicio nulo, el juez Curtis Farber invocó la instrucción Allen (o Allen charge) para instar al panel a continuar deliberando y recordó a los miembros del jurado que “no iba a ser fácil”.

Pero alrededor de la 1 p. m., los miembros del jurado informaron al tribunal que irremediablemente seguían en un punto muerto. Farber declaró entonces la nulidad del juicio. Se fijó una audiencia para el 24 de junio para saber si los fiscales optarán por ir a un cuarto juicio.

El declive público de Weinstein en 2017, después de que decenas de mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada, se convirtió en un catalizador del movimiento global #MeToo. Los miembros del jurado en el nuevo juicio, sin embargo, solo escucharon testimonios relacionados con las acusaciones de Mann.

open image in gallery Una vez más, el juicio contra el exproductor de cine acusado de violación, Harvey Weinstein, fue declarado nulo ( AP )

Mann, estilista y aspirante a actriz, ahora de 40 años, declaró que mantuvo algunos encuentros sexuales voluntarios con el productor, que en ese momento estaba casado, pero que él la sometió a relaciones sexuales no consentidas en una habitación de hotel de Manhattan en marzo de 2013, después de que ella se negara varias veces. Fue declarado culpable en 2020, pero ese veredicto, junto con otro cargo, fue anulado tiempo después.

Los abogados de Weinstein sostienen que el encuentro fue consensuado. Destacan que Mann siguió viendo a Weinstein y mostrándole afecto. Mann ha alegado que se sentía atrapada en sentimientos complicados hacia él, hacia sí misma y hacia lo que había sucedido.

Su punto de vista cambió en 2017, cuando una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Weinstein impulsó el movimiento #MeToo. Weinstein ha dicho que se portó “mal”, pero que nunca agredió a nadie. Algunas de esas acusaciones dieron lugar a condenas penales contra Weinstein en Nueva York y California.

En un segundo juicio el año pasado, Weinstein fue declarado culpable de un cargo de acto sexual delictivo en primer grado y absuelto de otro. Pero un tercer cargo, el de violar a Mann, terminó en un juicio nulo después de que el presidente del jurado se negara a volver a las deliberaciones por temor a su seguridad.

Mann también desempeñó un papel central en la histórica condena de Weinstein en 2020 en Nueva York, que fue anulada en una decisión dividida por el tribunal más alto del estado. Un nuevo juicio por el mismo cargo el año pasado terminó igualmente en un juicio nulo.

open image in gallery Mann, estilista y aspirante a actriz, declaró que Weinstein la violó en un hotel DoubleTree de Manhattan en 2013

A pesar de la anulación del juicio, Weinstein sigue enfrentando una pena de prisión considerable después de que el jurado de su nuevo juicio en 2025 lo declarara culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción de Project Runway. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión por esa condena.

Weinstein también cumple una condena independiente de 16 años en California tras su condena en 2022 en Los Ángeles por violar y agredir sexualmente a la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova. Se espera que regrese a la custodia de California antes de cumplir cualquier condena de prisión en Nueva York.