Turista que lanzó una piedra a una foca en peligro de extinción en Hawái podría ir a la cárcel

Un hombre de Washington fue arrestado por agentes federales después de que un turista fue captado en cámara lanzando una piedra a una foca en peligro de extinción en Hawái.

Igor Mykhaylovych Lytvynchuk fue acusado de acosar e intentar acosar a una foca monje hawaiana, especie en peligro de extinción, en violación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

El hombre de 38 años, originario de Covington, fue detenido el miércoles cerca de Seattle por agentes especiales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Según los fiscales, Lytvynchuk arrojó la piedra a una foca conocida como “Lani” una semana antes, el 5 de mayo.

open image in gallery Igor Mykhaylovych Lytvynchuk fue acusado después de que un video mostró a un hombre lanzando una piedra a una foca en peligro de extinción ( Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Hawái )

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión por cada cargo, una multa de hasta $50.000 en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y una multa de hasta $20.000 dólares en virtud de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

Según los fiscales, Lytvynchuk había sido filmado observando a Lani a lo largo de la costa de la zona de Lahaina en Maui antes del incidente.

Las imágenes del incidente mostraron cómo lanzó una piedra grande contra la cabeza de la foca. El proyectil casi la alcanzó en la nariz, asustándola y provocando que saliera disparada del agua.

Según los testigos, Lani permaneció prácticamente inmóvil durante un “período prolongado” después del incidente, lo que generó preocupación por su bienestar.

open image in gallery Si lo declaran culpable, Lytvynchuk se enfrenta a varios años de cárcel y a multas cuantiosas ( AP )

Cuando el lanzador de piedras fue confrontado por testigos que le dijeron que habían contactado a las autoridades, según los fiscales, él supuestamente se jactó de ser “lo suficientemente rico como para pagar las multas”.

El incidente se hizo viral después de que una testigo llamada Kaylee Schnitzer compartió el vídeo en las redes sociales.

En el video se puede oír a Schnitzer gritar: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le tiras una piedra?”.

El alcalde de Maui, Richard Bissen, afirmó que los cargos envían un mensaje claro: la crueldad hacia la fauna protegida no será tolerada. El alcalde indicó que había contactado al fiscal federal en Honolulu para solicitar el enjuiciamiento.

“Lani nos recuerda que la humanidad y el instinto de proteger a los vulnerables siguen siendo valores en torno a los cuales las personas pueden unirse”, dijo.

open image in gallery Lani, la foca, se irguió cuando la piedra cayó al agua ( Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Hawái )

Las focas monje hawaianas son una especie en peligro crítico de extinción, con tan solo 1.600 ejemplares restantes en estado salvaje después de que un devastador incendio forestal en 2023 destruyera gran parte de su población.

El regreso de Lani tras los incendios trajo consigo una sensación de sanación y esperanza durante un momento difícil, dijo Bissen.

El fiscal federal Ken Sorenson afirmó que la fauna silvestre de Hawái es un símbolo del “lugar especial que ocupa la región en el mundo” y advirtió que se tomarían medidas contra quienes la dañen.

“Estamos comprometidos con la protección de nuestras especies silvestres vulnerables, en particular, las focas monje hawaianas en peligro de extinción, como Lani”, dijo.

“Nos comprometemos a que quienes acosen e intenten dañar nuestra fauna protegida se enfrentarán rápidamente a la rendición de cuentas ante un tribunal federal”.

Lytvynchuk tenía previsto comparecer el jueves ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle.

Traducción de Olivia Gorsin