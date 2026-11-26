Un adolescente de 16 años de Florida persiguió a su madre con una motosierra y amenazó con lastimar a las mascotas de la familia después de que ella le quitara su Xbox, según informó la policía.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana en la zona de DeLand, en el condado de Volusia, donde también se encuentra Daytona Beach.

“Los agentes respondieron a una denuncia sobre un adolescente de 16 años que persiguió a su madre con una motosierra y amenazó con lastimar a las mascotas de la familia después de que ella le quitara su Xbox”, señalaron representantes de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia en un comunicado publicado el lunes.

Junto al comunicado, los agentes difundieron una fotografía de una motosierra eléctrica de la marca Greenworks y confirmaron que el joven fue acusado de agresión agravada con un arma mortal y trasladado al Centro de Recursos Familiares de Volusia.

open image in gallery Según la policía, un adolescente de Florida persiguió a su madre con una motosierra y amenazó con lastimar a las mascotas de la familia después de que ella le quitara su Xbox ( Volusia Sheriff's Office )

La publicación en Facebook generó cientos de comentarios, algunos en tono de broma. “¿Alguien sabe si la madre vende la Xbox?”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Eso es síndrome de abstinencia del GTA. Peor que las drogas…”.

Las autoridades no revelaron la identidad del adolescente ni confirmaron a qué videojuego estaba jugando.

El incidente ocurrió apenas unos días después del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI, considerado el videojuego más popular del año, que salió a la venta el jueves.

Desarrollada por Rockstar Games, la nueva entrega llega más de una década después de GTA V y consiste en una aventura criminal de mundo abierto en la que los jugadores pueden explorar un extenso mapa, completar misiones y sembrar el caos, desde robar autos hasta disparar contra enemigos. La historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida.

open image in gallery Según la policía, un adolescente de Florida persiguió a su madre con una motosierra después de que ella intentara impedir que siguiera jugando Grand Theft Auto VI ( PA Wire )

Rockstar Games y su empresa matriz informaron que el videojuego generó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día, lo que calificaron como “el mayor lanzamiento de la historia del entretenimiento”. También señalaron que se vendieron 32,5 millones de copias antes de su estreno, una cifra récord.

La saga GTA es especialmente popular entre los adultos jóvenes, sobre todo entre los hombres y los adolescentes varones.

Antes del lanzamiento, The New York Times informó que numerosos estudiantes y trabajadores planeaban quedarse en casa el jueves para jugar, un fenómeno que el diario bautizó como “la gripe del GTA”.

Traducción de Leticia Zampedri