Se cree que el cuerpo hallado en el centro de Colombia pertenece a Eric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo de American Airlines que desapareció durante una escala el fin de semana pasado, una noticia que dejó a su pareja “devastada”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el viernes en redes sociales que el cuerpo fue encontrado entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias, a unos 96 kilómetros al suroeste de la ciudad.

“Hay una probabilidad muy alta de que se trate de esta persona”, escribió en X al referirse a Gutiérrez Molina. “El cuerpo está siendo trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y reconocimiento. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y amigos”.

El alcalde también señaló que las autoridades sospechan que hubo un crimen. Además, aseguró que los investigadores “tienen pistas muy claras sobre los responsables” y pidió que se avance en su extradición. Mientras tanto, un médico forense colombiano continúa con la investigación para determinar la causa de la muerte.

Según las autoridades, Gutiérrez Molina, miembro de la tripulación con base en Dallas-Fort Worth, fue visto por última vez en Medellín tras llegar en un vuelo procedente de Miami para una escala nocturna. Tenía previsto presentarse al día siguiente en un vuelo de regreso a Miami. Sin embargo, nunca llegó al aeropuerto, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y familiares.

Eric Fernando Gutiérrez Molina, un asistente de vuelo radicado en Dallas-Fort Worth, llegó a Medellín la noche del sábado. Sin embargo, al día siguiente no regresó al aeropuerto como estaba previsto ( X/Alejandro Murcia )

Según amigos e investigadores, Gutiérrez Molina salió el sábado por la noche con compañeros de trabajo en El Poblado, una zona conocida por su vida nocturna en Medellín. En un club conocieron a dos hombres y decidieron continuar la noche en otro lugar. Más tarde, el auxiliar de vuelo envió un mensaje en el que dijo que estaba en un Airbnb del mismo barrio, a unos 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Sin embargo, poco después se interrumpió toda comunicación.

“Quiero creer que está vivo y seguir creyéndolo. Pero cada día despiertas sin tener noticias y eso hace que el tiempo pase más lento”, dijo el jueves a CBS News Ernesto Carranza, pareja de Gutiérrez Molina desde hace muchos años.

Por su parte, Sharom Gil, su mejor amigo, expresó la angustia que vive el círculo cercano del auxiliar de vuelo. “Siento que me falta una parte de mí. Él era la persona más alegre que conocí. Ahora estamos tratando de entender qué pasó”, declaró.

Carranza comenzó a alarmarse el domingo por la mañana, cuando sus repetidos intentos de comunicarse con Gutiérrez Molina no obtuvieron respuesta y su preocupación aumentó al revisar la actividad del teléfono de su novio, que parecía emitir señales desde dos ubicaciones distintas en Medellín.

“Ninguno de esos lugares estaba cerca de donde se suponía que iba a dormir esa noche”, explicó Carranza a CBS News.

Posteriormente, una compañera de trabajo de Gutiérrez Molina apareció desorientada y necesitó atención médica. Familiares y amigos creen que pudo haber sido drogada con escopolamina, conocida como “aliento del diablo”, una sustancia que provoca confusión, pérdida de memoria, deterioro del juicio e incluso pérdida del conocimiento. Según dijo, no recuerda partes de lo ocurrido esa noche.

“Era su compañera de trabajo; salieron juntos”, explicó Gil. “No queremos revelar detalles de lo que le pasó, pero ella también fue víctima de lo que sea que Fernando haya vivido. Estaba desorientada, aunque logró regresar al hotel donde se hospedaba la tripulación”.

Según informó NBC 5 DFW, los investigadores colombianos no han revelado los nombres de las personas que presuntamente acompañaban a Gutiérrez Molina. Tampoco confirmaron si alguna fue detenida o interrogada. Aun así, las autoridades identificaron vehículos y teléfonos vinculados con los sospechosos, lo que podría aportar nuevas pistas para la investigación.

De acuerdo con Gil, se presentaron reportes de persona desaparecida tanto en Addison, Texas, como en Medellín. En esta última ciudad, la alerta señala que Gutiérrez Molina fue visto por última vez la madrugada del domingo en el barrio residencial La América, una zona que no suele atraer turistas.

Por su parte, un portavoz de American Airlines dijo a The Independent el viernes: “Estamos colaborando con las autoridades locales en la investigación y hacemos todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro empleado durante este difícil momento”.

La desaparición ocurrió mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una advertencia de viaje para Colombia. En ese aviso, el gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes ante las preocupaciones por la delincuencia violenta.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la policía.

Traducción de Leticia Zampedri