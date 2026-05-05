Conductor de FedEx es condenado a muerte por inyección letal por el asesinato de una niña de siete años en Texas

Un conductor de FedEx que admitió el mes pasado el secuestro y asesinato de Athena Strand, de siete años, en 2022, fue condenado a muerte por inyección letal.

Tanner Horner, de 34 años, se declaró culpable de asesinato con agravantes el 7 de abril, al inicio del juicio, lo que llevó de inmediato a la fase de determinación de la pena.

Un jurado en Texas emitió su veredicto el martes, tras 19 días de testimonios. La sentencia será apelada de forma automática ante el Tribunal de Apelaciones Penales del estado.

Horner enfrentaba dos posibles condenas: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional o la pena de muerte. La fiscalía solicitó la pena capital y presentó como una de las pruebas clave una grabación de audio de aproximadamente una hora, captada dentro de la furgoneta de reparto durante el ataque.

open image in gallery Tanner Lynn Horner fue condenado a muerte por el asesinato de Athena Strand ( AP )

El jurado también escuchó el testimonio de los investigadores sobre la confesión de Horner, la búsqueda de Athena y el hallazgo de su cuerpo.

Según la fiscalía, Horner realizaba entregas en la vivienda de la menor en Paradise, Texas, en noviembre de 2022 cuando la secuestró, la subió a su camioneta y luego la asesinó.

Durante los alegatos finales del 5 de mayo, el fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, afirmó que se trataba de uno de los casos “más graves” y que correspondía a los supuestos para los que el estado contempla la pena de muerte.

Los fiscales también sostuvieron que Horner había fantaseado con el crimen.

“Tanner Horner conducía un camión de FedEx, y creemos que había pensado en esto antes. Era algo que tenía en mente”, señalaron. “Los expertos indicaron que fantaseaba con distintos escenarios, incluso con la idea de ser un superhéroe. Por eso, es razonable concluir que también consideró cometer este acto. Era algo que rondaba por su cabeza”.

open image in gallery Horner entregaba paquetes en la casa de Athena, en Paradise, Texas, en noviembre de 2022 cuando la secuestró, la subió a su camioneta y luego la mató, según fiscales ( Texas EQUUSEARCH )

Sin embargo, la defensa pidió al jurado que le perdonara la vida. Para ello, presentó testimonios sobre su infancia difícil, su diagnóstico de autismo, su exposición a niveles tóxicos de plomo y sus problemas de salud mental.

Los abogados sostuvieron que la fiscalía no logró demostrar que representaría una amenaza permanente en prisión y argumentaron que esos factores justificaban una condena de cadena perpetua. Aun así, el jurado rechazó esa postura.

La tensión se sintió en la sala cuando se leyó la sentencia. Los familiares de Athena rompieron en llanto. Su tío se dirigió directamente a Horner y describió el impacto que la muerte de la menor tuvo en la familia.

“No solo arrebataste una vida”, dijo. “Destruiste una familia. Le quitaste la vida a una niña que confiaba en el mundo y respondiste a esa inocencia con violencia. Elegiste causar un dolor que va a perdurar por generaciones. Dices que encontraste a Dios, pero lo que le hiciste a Athena contradice todo lo que ahora afirmas creer”.

“Te enfrentarás a la ira de Dios”, continuó. “Quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Su nombre se recordará para siempre, se celebrará siempre, y a ti te olvidarán. Querías tus quince minutos de fama. Ya los tuviste. Y nadie te recordará después de esto”.

Horner será trasladado a la Unidad Allan B. Polunsky, en West Livingston, Texas, y la fecha de ejecución se definirá más adelante.

Traducción de Leticia Zampedri