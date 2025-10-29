Microsoft implementa solución tras falla en su servicio Azure

Microsoft estaba trabajando el miércoles para solucionar una interrupción en su sitio de almacenamiento virtual Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otros servicios.

La empresa tecnológica informó que un cambio de configuración en la infraestructura de Azure causó la interrupción, y que ya estaba implementando la solución.

Microsoft no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Debido a que muchos sitios y servicios utilizan el servicio de nube de Microsoft, una interrupción como esta puede tener un impacto generalizado.

En Downdetector, un sitio web que rastrea interrupciones en línea, los usuarios reportaron problemas a lo largo del día con Office 365, Minecraft, XBox Live, Copilot, Costco, Starbucks y muchos otros servicios.

Alaska Airline escribió en X que la interrupción estaba afectando sus sistemas, incluidos los servicios de check-in.

Los problemas con Azure se reportaron unas horas antes de que Microsoft publicara su reporte trimestral y poco más de una semana después de que una interrupción masiva de Amazon Web Services (AWS), el servicio cloud computing de Amazon, afectó una amplia gama de servicios en línea, incluidas redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.

Amazon es el proveedor dominante de servicios de computación en la nube, Microsoft ocupa el segundo lugar y luego Google, en la mayoría de los mercados.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.