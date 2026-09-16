Presidenta de Comisión Europea propone vetar las redes sociales a menores de 13 años

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales, los juegos en línea y los chatbots durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo.

“Soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo”, señaló la jefa del ejecutivo de la UE.

“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas. No tenemos por qué aceptar que los niños sean atraídos hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos por qué aceptar que se utilicen fotos de niñas para imágenes sexualizadas generadas por la inteligencia artificial”, agregó.

Von der Leyen indicó que, según su propuesta, se concederían “minicuentas” supervisadas por tutores a los jóvenes de entre 13 a 15 años.

Los 27 países de la UE votarán ahora la propuesta, que podría generar tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva tiempo criticando las regulaciones tecnológicas del bloque.

Von der Leyen aprovechó su discurso para impulsar un plan que ya había anticipado a principios de año, cuando dijo que los niños deberían estar expuestos a las redes sociales “por fases y (de forma) gradual”.

La propuesta de la Comisión forma parte de un debate más amplio y en curso en todo el mundo sobre cómo proteger a los jóvenes en internet.

En Estados Unidos, la empresa de redes sociales Meta Platforms aceptó el mes pasado pagar hasta 18.000 millones de dólares y añadir medidas más estrictas de seguridad infantil a sus plataformas Facebook e Instagram para resolver un juicio sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y zanjar demandas presentadas por casi todos los estados.

Mientras, países europeos y otros como Australia y Nueva Zelanda han tomado sus propias medidas para prohibir a los adolescentes acceder a las redes sociales. Pero algunos de esos esfuerzos han encontrado obstáculos. El máximo tribunal de Francia anuló el mes pasado una ley que prohibía el uso de esas plataformas a los menores de 15 años al considerar que vulneraba libertades fundamentales. El presidente del país, Emmanuel Macron, prometió reformular la propuesta.

Manfred Weber, el jefe del principal grupo en el Parlamento Europeo, intervino después de von der Leyen para proponer que la UE siga el ejemplo de Australia al permitir que los ciudadanos puedan desactivar los algoritmos de las redes sociales.

“A Elon Musk no le gustará, pero probablemente esa sea una razón para hacerlo”, manifestó.

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Chan informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.