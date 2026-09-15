Mientras el mundo debate los riesgos de la IA, China reduce la brecha tecnológica con EEUU

A medida que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial reaviva el debate sobre sus riesgos, Estados Unidos y China siguen compitiendo para desarrollar modelos cada vez más potentes.

Estados Unidos ha superado a China y a otros países en capacidades de modelos de IA, investigación, citas y otras áreas. China se ha puesto al día rápidamente como superpotencia de la IA, aun cuando las restricciones lideradas por Estados Unidos han impedido que China acceda a algunas de las tecnologías más avanzadas, incluidos los chips de vanguardia y las máquinas para fabricarlos.

Expertos e informes recientes, como uno del Instituto Stanford para Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano, señalaron que China ha surgido como un contrapeso de IA frente a Estados Unidos y que este año parece estar borrando la ventaja estadounidense.

“La brecha entre los modelos de Estados Unidos y los chinos es estrecha y frágil”, manifestó Samm Sacks, investigadora principal del Instituto para Estados Unidos, China y el Futuro de los Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins.

Pero tanto Estados Unidos como China también han expresado una preocupación creciente por la IA. El debate actual cobra mayor importancia ante la esperada visita del presidente chino Xi Jinping a Washington este mes para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, y mientras expertos afirman que el futuro de la IA dependerá en gran medida de lo que China y Estados Unidos hagan y dejen de hacer.

A continuación, un vistazo a algunos de los modelos de IA chinos más importantes y a las preocupaciones tanto en Washington como en Beijing:

Moonshot AI encabeza una fuerte competencia de empresas chinas

La startup Moonshot AI, con sede en Beijing, causó sensación con el lanzamiento de Kimi K3, sorprendiendo a Silicon Valley con capacidades cercanas a las de sus rivales estadounidenses. En julio, poco después de su lanzamiento, se ubicó en el puesto número 3 a nivel mundial en inteligencia de modelos, detrás de Claude Fable 5 de Anthropic y GPT-5.6 Sol de OpenAI, según la plataforma de evaluación comparativa de IA Artificial Analysis. Pero Kimi K3 ahora ocupa el noveno lugar, por detrás de nuevos modelos de frontera de Anthropic, OpenAI, Meta y SpaceXAI, lo que indica que el liderazgo de China en IA puede ser cambiante.

La startup favorita de inteligencia artificial, DeepSeek, fue la primera en sacudir los mercados bursátiles mundiales al demostrar que los modelos chinos de IA son capaces de desafiar la ventaja de Estados Unidos. El modelo R1 de la empresa, lanzado a inicios de 2025, fue más rentable que modelos estadounidenses similares. En abril, DeepSeek presentó un adelanto de su potente modelo V4 y afirmó que tiene grandes mejoras en conocimiento, razonamiento y capacidades “agénticas”, en referencia a la capacidad de planificar y ejecutar pasos complejos de manera autónoma, con una guía humana limitada.

El potente GLM-5.2 de la startup Z.ai, que se lanzó en junio, levantó cejas en Silicon Valley por las comparaciones con los modelos más avanzados de Anthropic y OpenAI. Luego, Z.ai lanzó GLM-5.3 en agosto, con mejores capacidades de programación y agénticas, lo que lo impulsó en las clasificaciones globales de modelos de IA.

En julio, la china Alibaba presentó un adelanto de su modelo Qwen3.8-Max, que el gigante tecnológico describió como su modelo más potente de la serie, desafiando a Claude de Anthropic y a GPT de OpenAI.

China se preocupa por los riesgos de la IA para la seguridad y la gobernanza

En China, el jefe de su ministerio de seguridad del Estado ha advertido que la inteligencia artificial plantea una serie de amenazas potenciales para el país, desde la seguridad política e ideológica hasta ciberataques, filtraciones de datos e incluso desafíos a la gobernanza.

En un artículo publicado el domingo, Chen Yixin escribió que la tecnología podría amenazar la seguridad política, institucional e ideológica de China si la utilizan “fuerzas hostiles e individuos con motivos ocultos”.

Algunas personas podrían usar audio y video deepfake generados por IA para crear “rumores políticos” a gran escala, escribió.

Chen mencionó específicamente las capacidades de Claude, de Anthropic, y de GPT, de OpenAI, como ejemplos de cómo la IA podría usarse para identificar con mayor facilidad y convertir en arma vulnerabilidades de ciberseguridad. Advirtió que ciertos países y grupos ahora pueden “ejecutar tareas complejas de hackeo”.

Los principales líderes chinos han dicho que China debe acelerar el desarrollo de la IA y buscar la autosuficiencia tecnológica. Pero también han señalado la necesidad de controlar los riesgos y establecer un marco global para la gobernanza de la IA.

EEUU acusa a China de extraer capacidades de modelos estadounidenses

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su administración han destacado repetidamente la importancia de que su país mantenga su ventaja en IA sobre China. “Quien gane la IA, gana”, declaró Trump a los periodistas el domingo.

Estados Unidos ha acusado a los desarrolladores chinos de IA de participar en lo que ha llamado “destilación a escala industrial”, en la que se entrena a modelos de IA para copiar o imitar las capacidades de otros más potentes. La semana pasada, Anthropic también acusó a las startups chinas DeepSeek y Moonshot de redirigir varias solicitudes de sus usuarios a sus modelos de IA Claude.

En el informe más completo del gobierno hasta la fecha, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos señalaron el 8 de septiembre que desarrolladores chinos de IA extrajeron capacidades de algunos de los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Estados Unidos mediante “actividades de destilación agresivas, maliciosas y dirigidas”.

Beijing ha rechazado las afirmaciones y sostuvo que la destilación es utilizada comúnmente por muchas empresas de IA. Pidió a Estados Unidos que se abstenga de hacer “acusaciones infundadas” y acusó a Estados Unidos de buscar un “monopolio de la industria de la IA”.

La destilación es una técnica estándar utilizada en toda la industria de la IA, pero las agencias estadounidenses formularon una acusación más específica: que empresas chinas usaron acceso no autorizado y otros métodos para extraer capacidades restringidas de modelos de frontera estadounidenses, explicó Lizzi C. Lee, investigadora del Centro de Análisis sobre China del Asia Society Policy Institute.

“Estas siguen siendo acusaciones controvertidas en este momento, pero creo que la implicación estratégica ya es importante”, comentó.

Estados Unidos ha dedicado mucha energía a controlar los insumos de la IA de frontera, especialmente los chips. Pero ahora “parece que por fin está descubriendo que quizá también tenga que pensar en los resultados de la IA de frontera como una forma de transferencia tecnológica”, indicó Lee.

“Los laboratorios de Estados Unidos gastan enormes cantidades de cómputo empujando la frontera. Pero los desarrolladores chinos pueden aprender de esos sistemas”, afirmó. “Y las empresas chinas luego (pueden) lanzar modelos de pesos abiertos muy capaces que se difunden globalmente”.

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Castillo informó desde Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.