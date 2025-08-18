ChatGPT ahora halagará a los usuarios tras una ola de quejas

ChatGPT ahora cumplirá más a las personas tras la rebelión de sus usuarios.

OpenAI, la empresa desarrolladora del chatbot, anunció a comienzos de mes una nueva actualización del modelo que impulsa a ChatGPT. Ese modelo, llamado GPT-5, había sido promocionado como un gran avance que acercaría al sistema a convertirse en un asistente ampliamente útil e incluso más humano.

Sin embargo, muchos usuarios detectaron fallas de inmediato. Gran parte de las quejas se centraron en el tono, que según señalaron, se había vuelto menos amistoso.

En foros de usuarios, varios expresaron que estaban acostumbrados a que ChatGPT fuera social y positivo, pero que la personalidad del nuevo sistema “no era la correcta”.

En los días posteriores, la compañía anunció una serie de actualizaciones y cambios prometidos con el objetivo de restaurar la personalidad de la herramienta. Entre esas medidas se incluyó la opción de que los usuarios puedan volver a GPT-4o, el modelo anterior que se suponía quedaría obsoleto tras la nueva actualización.

Ahora, OpenAI afirma que GPT-5 halagará a sus usuarios en un intento por hacerlo menos “formal”.

“Estamos haciendo que GPT-5 sea más cálido y amigable en respuesta a las críticas de que antes resultaba demasiado formal. Los cambios son sutiles, pero ChatGPT debería sentirse ahora más cercano”, señalaron desde la compañía.

“Notarán pequeños gestos genuinos como ‘Buena pregunta’ o ‘Gran comienzo’, no halagos vacíos. Las pruebas internas muestran que no hubo un aumento en la adulación en comparación con la personalidad anterior de GPT-5”.

En el pasado, OpenAI enfrentó críticas por la adulación excesiva de ChatGPT. El sistema fue cuestionado por mostrarse demasiado complaciente con los usuarios, incluso cuando solicitaban información sobre conductas potencialmente peligrosas, lo que podía poner en riesgo a personas vulnerables que interactuaban con la herramienta.

Ese problema parecía haber motivado parte de los cambios introducidos con GPT-5. Sin embargo, en la práctica, numerosos usuarios denunciaron que el modelo se volvió demasiado frío y distante, además de señalar limitaciones técnicas en su capacidad de procesamiento.

