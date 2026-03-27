Microsoft asume expansión de centro de datos de IA en Texas tras declinación de OpenAI

Microsoft se hará cargo de un proyecto de construcción de un centro de datos en Texas luego que OpenAI declinara seguir adelante con él, en una medida que convertirá a ambas empresas en vecinas en uno de los complejos más grandes del país para operar inteligencia artificial.

El desarrollador de centros de datos Crusoe informó el viernes que está trabajando con Microsoft para construir dos nuevos edificios de “fábrica de IA” y una planta eléctrica en el lugar en Abilene, Texas, justo al lado de donde Crusoe ha estado construyendo un campus informático aún más grande para OpenAI y Oracle.

El proyecto existente de OpenAI, el más prominente de una iniciativa más amplia llamada Stargate, es tan enorme que el presidente Donald Trump fue el primero en anunciarlo oficialmente poco después de su investidura el año pasado para señalar inversiones en IA que calificó como una “declaración rotunda de confianza en el potencial de Estados Unidos”.

Microsoft fue en su momento el proveedor exclusivo de computación en la nube de OpenAI y aún conserva una participación de aproximadamente el 27% en la empresa creadora de ChatGPT, pero ambas compañías están desarrollando cada vez más proyectos de IA por separado, a pesar de operar en el mismo sector.

Crusoe ya ha completado dos inmuebles para OpenAI y su otro socio de nube, Oracle, aportando un aumento de potencia de cómputo que ayuda a desarrollar y operar tecnología como ChatGPT. SoftBank también fue un socio inversionista. Crusoe aún está terminando seis edificaciones más para OpenAI y Oracle, cuya finalización está prevista para finales de este año.

OpenAI indicó a principios de este mes que abandonó los planes de ampliar todavía más su proyecto en Abilene.

“Nuestro sitio insignia de Stargate es uno de los campus de centros de datos de IA más grandes de Estados Unidos. Consideramos ampliarlo aún más, pero finalmente optamos por ubicar esa capacidad adicional en otros lugares”, escribió Sachin Katti, responsable de infraestructura de cómputo de OpenAI, en una publicación en X.

Katti señaló que OpenAI tiene más de media docena de sitios en desarrollo en todo Estados Unidos, incluido uno que está construyendo con Oracle en Wisconsin.

Las dos instalaciones adicionales de Microsoft en Abilene anunciadas el viernes elevarán el total a 10 edificios de centros de datos, que se espera suministren una asombrosa capacidad de cómputo de 2,1 gigavatios en lo que antes era una vasta extensión de matorrales de mezquite, hogar de coyotes y correcaminos.

Planeado originalmente como una instalación para minar criptomonedas, los desarrolladores cambiaron de rumbo y ampliaron sus diseños luego que ChatGPT desatara un auge de la IA.

El cofundador y director ejecutivo de Crusoe, Chase Lochmiller, dijo en un comunicado escrito que una nueva planta eléctrica, vinculada al proyecto de Microsoft, podrá generar 900 megavatios para “seguir construyendo la base industrial de la IA estadounidense, a una velocidad que la industria nunca ha visto”.

Eso será más grande que la planta eléctrica existente de 350 megavatios, alimentada con gas, vinculada al proyecto de OpenAI y Oracle. Oracle ha descrito anteriormente esa planta en el lugar como una fuente de energía de respaldo, ya que los centros de datos se abastecen principalmente de la red eléctrica de la región, que incluye energía suministrada por parques eólicos cercanos.

La carrera por la IA ha estado complicando los compromisos de las empresas tecnológicas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de las cuales provienen de la quema de gas, petróleo y carbón y avivan el cambio climático.

“Estamos quemando gas para operar este centro de datos”, comentó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, durante una visita a Abilene el año pasado. Añadió que “en la trayectoria larga de Stargate”, la esperanza es depender de muchas otras fuentes de energía. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.