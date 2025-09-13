Líder de Google en IA dice que "aprender a aprender" será la habilidad más necesaria

Un destacado científico de Google y laureado con el Premio Nobel 2024 afirmó el viernes que la habilidad más importante para la próxima generación será “aprender a aprender”, a fin de seguirle el ritmo a los constantes cambios a medida que la inteligencia artificial transforma la educación y el lugar de trabajo.

Hablando en un antiguo teatro romano al pie de la Acrópolis en Atenas, Demis Hassabis, director general de DeepMind de Google, expresó que el rápido cambio tecnológico exige un nuevo enfoque para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.

"Es muy difícil predecir el futuro, como para dentro de 10 años, en situaciones normales. Es aún más difícil hoy, dado lo rápido que está cambiando la IA, incluso semana a semana", comentó Hassabis al público. "Lo único que se puede decir con certeza es que se avecina un gran cambio".

El neurocientífico y exprodigio del ajedrez manifestó que la inteligencia general artificial —una visión futurista de máquinas que son tan inteligentes como los humanos, o que al menos pueden hacer muchas cosas tan bien como las personas— podría llegar en una década. Esto, dijo, traerá avances espectaculares y un posible futuro de "abundancia radical" a pesar de los riesgos reconocidos.

Hassabis enfatizó la necesidad de "metahabilidades", como entender cómo aprender y optimizar el enfoque de uno mismo hacia nuevos temas, junto con disciplinas tradicionales como matemáticas, ciencias y humanidades.

"Una cosa que sabremos con certeza es que tendrás que aprender continuamente... a lo largo de tu carrera", afirmó.

El cofundador de DeepMind, quien estableció el laboratorio de investigación con sede en Londres en 2010 antes de que Google lo adquiriera cuatro años después, compartió el Premio Nobel de Química 2024 por desarrollar sistemas de IA que predicen con precisión el plegamiento de proteínas, un avance para la medicina y el descubrimiento de fármacos.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, acompañó a Hassabis en el evento de Atenas después de discutir formas de expandir el uso de la IA en los servicios gubernamentales. Mitsotakis advirtió que el continuo crecimiento de las grandes empresas tecnológicas podría crear una gran desigualdad financiera global.

"A menos que la gente realmente vea beneficios, beneficios personales, de esta revolución (de la IA), tenderán a volverse muy escépticos", señaló. "Y si ven... riqueza obscena siendo creada dentro de muy pocas empresas, esto es una receta para un significativo malestar social".

Mitsotakis agradeció a Hassabis, cuyo padre es chipriota griego, por reprogramar la presentación para evitar conflictos con la semifinal del campeonato europeo de baloncesto entre Grecia y Turquía. Grecia luego perdió el partido 94-68.

___

Kelvin Chan en Londres contribuyó a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.