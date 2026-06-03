La Unión Europea lanza iniciativa de soberanía tecnológica

La Unión Europea anunció el miércoles una iniciativa para promover alternativas tecnológicas, ante la preocupación de que el continente depende demasiado de empresas estadounidenses para servicios de IA y computación en la nube y de Asia para microchips.

Los esfuerzos del bloque de 27 países han cobrado urgencia, ya que los líderes temen la dependencia de tecnologías de proveedores extranjeros, que, según afirman, podrían ser usadas contra los europeos. Esos temores se hicieron patentes después de que el principal fiscal de la Corte Penal Internacional fuera sancionado por la administración Trump, lo que llevó a Microsoft a cancelar su cuenta de correo electrónico.

“Europa quiere estar en posición de tomar sus propias decisiones, evitando dependencias arriesgadas de proveedores únicos dominantes, una empresa o un tercer país”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y responsable de la soberanía tecnológica, ante periodistas en Bruselas.

“Debido a que vivimos en un mundo en el que la geopolítica y la tecnología van de la mano, quienes impulsen la innovación tecnológica darán forma al futuro, y debemos garantizar que Europa desempeñe un papel de liderazgo en esto”.

Una piedra angular del paquete es una continuación de la Ley de Chips de la UE de 2023 para impulsar aún más la producción local de semiconductores, reduciendo la burocracia para las fábricas de chips y fomentando un ecosistema europeo de fabricación de tales unidades.

La vulnerabilidad de Europa ante la cadena mundial de suministro de chips, centrada en Asia oriental, quedó resaltada el año pasado en una pugna de poder en Nexperia, el fabricante de chips de propiedad china con sede en Holanda.

Otra parte clave del paquete es el apoyo al desarrollo local de la nube y la IA, con planes para triplicar la capacidad de centros de datos de Europa durante los próximos cinco a siete años. La UE está presionando para ampliar los centros de datos a fin de mantenerse al ritmo del auge de la IA, que está impulsando la demanda de servicios de computación en la nube.

Las propuestas del brazo ejecutivo de la UE aún deben debatirse en las otras dos principales instituciones del bloque, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.