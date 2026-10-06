Según un nuevo estudio, la discriminación de género en el ámbito laboral podría extenderse también a los asistentes de inteligencia artificial.

Investigadores de la Universidad de Limerick descubrieron que las personas que trabajaban en una oficina de realidad virtual estaban dispuestas a pagar más a los agentes de IA con apariencia masculina que a aquellos con apariencia femenina.

Aunque los asistentes utilizaban exactamente la misma tecnología, los participantes asignaron a los robots femeninos una remuneración cerca de un 10 % menor por realizar el mismo trabajo.

“Lo más sorprendente de nuestros hallazgos es que la tecnología detrás de estos agentes de IA era exactamente la misma, pero las personas no los trataban de la misma manera”, explicó Mary Hausfeld, de la Universidad de Limerick y coautora del estudio.

“A menudo pensamos en la IA como algo neutral, pero la forma en que diseñamos y presentamos estos sistemas puede activar las mismas suposiciones y prejuicios que influyen en nuestras interacciones con otras personas”.

En el estudio participaron 189 personas que trabajaron junto a dos agentes de IA: Johan, de apariencia masculina, y Johanna, de apariencia femenina.

Los participantes no solo asignaron una remuneración mayor a Johan, sino que también lo percibieron como más humano que a Johanna.

Un chatbot de IA presentado como femenino recibe un trato diferente al de uno presentado como masculino, pese a utilizar la misma tecnología subyacente, según el estudio ( AFP/Getty )

Los investigadores señalaron que los resultados reflejan prejuicios de género que ya existen en el ámbito laboral.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística sobre el salario medio por hora, la brecha salarial de género entre los trabajadores del Reino Unido fue del 6,9 % el año pasado.

Cuando se comparan hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo y tienen habilidades y experiencia similares, se estima que la diferencia salarial se reduce a entre el 1 % y el 2 %.

Los hallazgos se conocen en un momento de rápida incorporación de agentes de IA al ámbito laboral. Según la consultora tecnológica Accelirate, casi el 80 % de las empresas los utiliza en 2026.

“A medida que los agentes de IA se vuelven más comunes en el lugar de trabajo, debemos reflexionar con cuidado sobre las características que les atribuimos y los comportamientos que esas decisiones pueden fomentar”, señaló Hausfeld.

“No queremos reproducir sin darnos cuenta las desigualdades existentes en un nuevo entorno tecnológico”.

El estudio, titulado ‘Human-like and male? How AI assistant design relates to trust and monetary reward at work in VR’ (¿’Humano y masculino? Cómo se relaciona el diseño de los asistentes de IA con la confianza y la recompensa económica en el trabajo en realidad virtual’), se presentará esta semana en la 14.ª Conferencia Nórdica sobre Interacción Humano-Computadora, en Vaasa, Finlandia.

Traducción de Leticia Zampedri