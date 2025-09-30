Amazon presenta nueva generación de Kindle, Ring, Echo y otros dispositivos con IA

El gigante en línea Amazon Inc. presentó su nueva generación de dispositivos Kindle, Ring y Echo, entre otros gadgets, todos impulsados por inteligencia artificial y conectados a Alexa+, su asistente personal con IA incluida, que debutó en febrero.

La línea, anunciada en una presentación y exhibición en Nueva York, incluye nuevas cámaras para su timbre con video Ring con una nueva función de reconocimiento facial con IA que permite a los usuarios registrar amigos y familiares y notificarles quién está en la puerta.

Amazon presentó cuatro nuevos dispositivos Echo con Alexa+ que ofrecen información personalizada, por ejemplo, si el usuario dejó la puerta principal sin cerrar después de la medianoche. La empresa con sede en Seattle también anunció una serie de televisores Fire con Alexa+ que ofrecen búsquedas más personalizadas, como encontrar una escena específica en una película o recibir comentarios sobre el partido de fútbol de anoche.

La presentación el martes fue el primer gran evento de productos de Panos Panay, quien llegó a Amazon en 2023 para liderar los equipos de dispositivos y servicios de la compañía después de 19 años en Microsoft, donde era director de productos.

Panay dijo a la audiencia de varios cientos de periodistas y blogueros que Alexa+ y la inteligencia artificial están permitiendo que la tecnología funcione “en segundo plano cuando tú no lo haces”.

“Los productos crean cambios sutiles en todos nuestros comportamientos, impulsados por la IA, integrados en el hardware”, afirmó Panay. “Y fluyen de manera natural entre los propios productos. Ya sea una cámara que captura lo que no viste. O tu Fire TV actualizándote sobre un juego. O tu Kindle recordando exactamente dónde te quedaste”.

Amazon ha enfrentado presión de los inversores para adaptarse a la nueva era de la IA.

El analista de PP Foresight, Paolo Pescatore, escribió en una nota el martes que las ofertas eran “una renovación necesaria para la línea de productos, que ya comenzaba a verse un poco anticuada”.

“La atención al detalle puede no acaparar titulares, pero no debe pasarse por alto, especialmente en cómo se ven y se sienten los productos”, escribió. “La más reciente generación de dispositivos está diseñada para integrarse en la vida de los usuarios sin que se den cuenta de que existen... Alexa+ es claramente el pegamento que mantiene todo unido...”

Aquí hay algunos aspectos destacados:

Un timbre más potente

Amazon ha expandido sus funciones de seguridad en el hogar desde que la compañía compró Ring, el fabricante de timbres con cámaras que se conectan a Wi-Fi, en 2018. Amazon dijo el martes que el dispositivo tendrá incluida más tecnología y mejores cámaras que transformarán el dispositivo en un asistente de timbre y una herramienta comunitaria para dueños de mascotas, entre otros nuevos usos.

Amazon dijo que las cámaras Ring con visión retiniana ahora vienen con resolución 2K para un detalle más nítido y video de resolución 4K. La nueva función de reconocimiento facial por IA de Amazon llamada “Familiar Faces” permite al usuario registrar amigos y familiares. El timbre inteligente, infundido con Alexa+, también podrá gestionar entregas y proporcionar instrucciones para los trabajadores de entrega, entre otras tareas.

Para los dueños de mascotas, Amazon tiene una nueva función que ayuda a los propietarios a reunir a perros perdidos con sus familias. Funciona así: un vecino informa de un perro perdido en la aplicación Ring, lo que notificaría a las personas cercanas con una cámara Ring. Las cámaras luego usarían IA para buscar una posible coincidencia con el perro perdido.

El Ring Wired Doorbell Pro, con un precio de 249,99 dólares, y el timbre con cable plus, con un precio de 179,99 dólares, entre otras cámaras Ring, ya están disponibles para pre-pedido, dijo Amazon. La “Search Party” de Ring para perros comenzará a implementarse en noviembre, seguida de gatos y otras mascotas. Y Alexa+ Greetings y Familiar Faces se ofrecerán en diciembre.

Línea actualizada de Kindle Scribe

Amazon presentó nuevas versiones del Kindle Scribe que la compañía promociona como más ligeras y rápidas y que cuentan con una búsqueda de cuadernos impulsada por IA. Uno de ellos incluye una pantalla a color.

Los nuevos Scribe cuentan con pantallas E Ink más grandes de 11 pulgadas, sin reflejos, en comparación con las 10,2 pulgadas anteriores. Ahora pesan 400 gramos en comparación con los 433 gramos de la versión del año pasado, dijo la compañía. Los ejecutivos señalaron que con 5,4 milímetros de grosor, estas nuevas versiones son más delgadas que el iPhone Air, que mide 5,6 milímetros.

Las nuevas versiones de Scribe permitirán a los usuarios acceder a documentos almacenados en Google Drive y Microsoft OneDrive, dijo la compañía.

Amazon dijo que más adelante este año, el Kindle Scribe estará disponible en Estados Unidos a partir de 499,99 dólares y el Kindle Scribe Colorsoft se ofrecerá a partir de 629,99.

Nuevos dispositivos Echo potenciados por Alexa+

Amazon presentó cuatro nuevos dispositivos de altavoces Echo: el Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11, que son específicamente para Alexa+ y permiten experiencias más personalizadas.

La nueva oferta, que comienza en 99,99 dólares. Según Amazon, aquellos clientes con Alexa+ están interactuando el doble de veces y confiando en el asistente personal para realizar tareas como hacer reservas y controlar dispositivos inteligentes del hogar.

Las nuevas funciones reconocen a los usuarios y generan información personalizada, como un análisis de cómo durmieron la noche anterior.

La compañía dijo que los cuatro nuevos dispositivos Echo ya están disponibles para pre-pedido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.