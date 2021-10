Melania Trump ha vuelto a arremeter contra su exjefa de gabinete, Stephanie Grisham, justo cuando la exasesora afirma que Donald Trump “se comportó de forma inapropiada” con una joven empleada de la Casa Blanca.

“La autora está tratando desesperadamente de rehabilitar su manchada reputación manipulando y distorsionando la verdad sobre Trump”, dijo la exprimera dama en un comunicado el lunes. “Grisham es una individua engañosa y problemática que no merece la confianza de nadie”.

Esa misma mañana, ABC News publicó una entrevista exclusiva en la que Grisham hablaba del “inusual interés” que supuestamente tenía Trump por la joven empleada. Grisham aseguró que trató de mantener a la ayudante lejos del ex presidente, pero que no había mucho más que pudiera hacer para protegerla.

“No sé si podría haberlo hecho”, mencionó a George Stephanopoulos, de ABC. “No hay un departamento de recursos humanos en la Casa Blanca”.

“No me sentí cómoda hablando con Mark Meadows”, explicó Grisham. “No creo que hubiera hecho nada. Así que hice lo mejor que pude, en términos de no dejarla nunca a solas con él en la cabina [del Air Force One]. Traté de mantenerla alejada de los viajes tan a menudo como pude. Hice lo mejor que pude, creo, en ese entorno”.

La nueva entrevista llega justo un día antes de la publicación del libro de Grisham, I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House. Entre otras afirmaciones, las memorias dicen que Trump estaba obsesionado con la forma de su pene, escuchaba melodías de musicales para calmar su rabia y advirtió a Vladimir Putin cuando estaba a punto de "actuar un poco más duro" con él "para las cámaras".

Los Trump han negado con vehemencia las acusaciones de Grisham.

"Stephanie no tenía lo que se necesita y eso fue obvio desde el principio", dijo Trump en un comunicado tuiteado por su portavoz, Liz Harrington. “Ahora, como todos los demás, un editor radical de izquierda le paga para que diga cosas malas y falsas. Lástima que los editores de bolsas de sordidez sigan informando sobre esta basura tan aburrida”.

Grisham ocupó varios puestos durante su tiempo en la Casa Blanca, donde, a diferencia de muchos de sus colegas, duró casi todo el mandato de Trump. Durante esos cuatro años, se desempeñó como secretaria de prensa de la Casa Blanca, directora de comunicaciones y jefa de gabinete de la primera dama. Dimitió el 6 de enero, después de los disturbios en el Capitolio.

El lunes, Stephanopoulos le preguntó a la exsecretaria de prensa si había permitido una cultura de deshonestidad en la Casa Blanca.

"Sí, lo hice", respondió Grisham. “Y he reflexionado sobre eso y lamento que ... ahora quiero, de cualquier manera que pueda, educar al público sobre los comportamientos dentro de la Casa Blanca porque parece que [Trump] va a intentar postularse en 2024.”

The Independent se ha puesto en contacto con el equipo de Trump en busca de comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.