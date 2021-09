Donald Trump estaba a bordo del Air Force One cuando se sintió obligado a negar las afirmaciones de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels de que su apéndice tenía la forma del personaje en forma de hongo de Mario Kart, según nuevos informes.

El expresidente llamó a la entonces secretaria de prensa Stephanie Grisham para asegurarle que su pene, de hecho, no era ni pequeño ni se parecía a la caricatura de un hongo.

La afirmación se hizo en el nuevo libro de Grisham “I’ll Take Your Questions Now: What I Saw In The White House”, cuyas copias preliminares se entregaron a The Washington Post y The New York Times antes de su lanzamiento el 5 de octubre.

"Uh, sí señor", respondió Grisham.

Si bien no hubo lectura de la llamada en ese momento, las aparentes garantías del ex presidente hicieron poco para evitar el relato descriptivo del presunto coqueteo de la estrella de cine para adultos con Trump.

En múltiples declaraciones, Trump dijo que las afirmaciones "falsas" de Grisham eran el resultado de un empleado descontento que no "tenía lo que se necesita" después de una ruptura, en una aparente referencia a su separación con otro funcionario de la Casa Blanca, Max Miller.

“Se enojó mucho y se amargó mucho después de su ruptura y, a medida que pasaba el tiempo, rara vez se confiaba en ella, ni siquiera se pensaba en ella. Tenía grandes problemas y sentimos que debería resolver esos problemas por sí misma”, dijo Trump.

"Ahora, como todos los demás, un editor radical de izquierda le paga para que diga cosas malas y falsas".

Su portavoz, Liz Harrington, agregó que “las fotos publicadas recientemente plantean serias dudas sobre su conducta y juicio”, aparentemente en respuesta a las fotos de la exsecretaria de prensa en el piso de la Casa Blanca con las piernas en alto la noche de las elecciones de 2020.

“Los editores deberían avergonzarse de sí mismos por aprovecharse de personas desesperadas que ven el beneficio a corto plazo de escribir un libro lleno de falsedades”, dijo Harrington.

"La poca sustancia de su libro, si puedes superar los chismes juveniles, va en contra de la realidad y no merece un reconocimiento serio".

Ese "chisme juvenil" fue alegado por primera vez por Daniels, quien afirmó que tuvo un romance en 2007 con Trump en su propia memoria reveladora "Full Disclosure", publicada en 2018.

Dijo que Trump tenía un pene "más pequeño que el promedio", pero no "extrañamente pequeño", y que tenía una forma inusual.

“Me quedé ahí, molesta porque me estaba follando un hombre con vello púbico de Yeti y un pene como el personaje de hongo en Mario Kart”, dijo.

"Él sabe que tiene un pene inusual", agregó Daniels. “Tiene una enorme cabeza de hongo. Como un hongo".

Más tarde lamentó haber metido los genitales de Trump en la conciencia del público, diciendo que equivalía a "body shaming”.

Pero el expresidente no es ajeno a defender su hombría, con el insulto de las "manitas" siendo el favorito tanto de sus enemigos como de sus amigos después de casi 30 años.

Se remonta casi a una descripción de Trump como un "vulgar de dedos cortos" por el editor de Vanity Fair, Graydon Carter, quien dijo que escribió el comentario en 1988 "sólo para volverlo un poco loco".

Fue vuelto a popularizar durante las primarias presidenciales republicanas por Marco Rubio, quien respondió a la burla del “Pequeño Marco” de Trump con una versión más política de “Sé que lo eres, pero ¿qué soy yo?”.

“Siempre me llama ‘pequeño Marco’, y admito que es más alto que yo, mide como 6’ 2", por eso no entiendo por qué sus manos son del tamaño de alguien que mide 5’ 2”, bromeó Rubio.

“¿Has visto sus manos? Y sabes lo que dicen sobre los hombres con manos pequeñas [pausa para el efecto mientras la multitud se ríe] no puedes confiar en ellos".

Las burlas pueden haber terminado allí si no fuera porque Trump lo convirtió en un tema constante durante los debates republicanos.

Durante el debate de Fox News en Ohio, Trump dijo que Rubio se "golpeó" las manos, pero que "garantizó" que no hay problema.

“Nadie me ha golpeado nunca las manos. Nunca había oído hablar de esto”, continuó Trump, sin revelar sus repetidos correos a Carter.

“Miren esas manos”, dijo Trump en el escenario del debate, levantando las manos hacia la audiencia. “¿Son manos pequeñas? Y se refirió a mis manos: si son pequeñas, algo más debe ser pequeño. Te garantizo que no hay problema. Te lo garantizo".