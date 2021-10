El 21 de enero de 2017, Fiona Hill, una funcionaria muy respetada que trabaja en la venerada Brookings Institution, se unió al mar de gorros rosados que marchaban por el centro comercial en la Marcha Nacional de Mujeres.

Un día después de la escasa asistencia a la inauguración de Donald Trump, la multitud de más de 400 mil personas sostuvo carteles en alto con lemas como "Liberen a Melania", "El naranja es el nuevo golpe" y "El amor triunfa sobre el odio".

Sin embargo, al día siguiente, la Dra. Hill, una autora publicada y analista de inteligencia venerada durante el gobierno de George W Bush y Barack Obama, se encontró entrevistando al mismo presidente contra el que protestó. Más sorprendentemente, aceptó el trabajo.

Casi cinco años después, esa inconsistencia no se desperdiciaría por la Dra. Hill, quien habló con The Independent para marcar la publicación de su nuevo libro No hay nada para ti aquí: Encontrar oportunidades en el siglo XXI,

“La Marcha de la Mujer fue provocada por la misoginia, el maltrato, la tergiversación y los comentarios despectivos de Trump sobre las mujeres, pero también fue de una naturaleza mucho más amplia sobre la importancia de las mujeres en la sociedad, y cómo seguía habiendo tanta marginación de las mujeres, incluso en esta época tardía, 100 años después de que las mujeres obtuvieran el voto”, aseguró .

Impulsada por la intromisión rusa en las elecciones y después de que el asesor de seguridad nacional Michael Flynn le dijera que ella estaría guiando el manejo de Vladimir Putin por parte de Trump, la Dra. Hill, tal vez un poco ingenuamente, creía que podía cambiar la administración desde adentro.

“Creo que esto es en realidad parte del problema que tenemos ahora en Estados Unidos, es que hemos empezado a fetichizar la presidencia. Empezamos a pensar en el Poder Ejecutivo y la Oficina del Presidente como una sola persona. Allí estaba el problema más importante de la seguridad nacional, y sentí que una vez que me pidieron que hiciera algo, sentí que debía hacerlo.”

"Ciertamente estaba decidida a que, como mujer y como inmigrante, seguiría defendiendo lo que pudiera cuando estuviera allí, pero el imperativo de seguridad nacional fue el problema que me impulsó a seguir adelante".

Leer más: Legisladora encabezará al Bundestag

Era un imperativo que llegaría a un final abrupto y explosivo.

La Dra. Hill había pasado su carrera en DC ganándose el respeto de sus pares, pero se ganó el reconocimiento internacional por su testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que presenta cargos de juicio político contra Trump.

"Según las preguntas y declaraciones que he escuchado, algunos de ustedes en este comité parecen creer que Rusia y sus servicios de seguridad no llevaron a cabo una campaña contra nuestro país, y que quizás, de alguna manera, por alguna razón, Ucrania lo hizo", declaró.“Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos".

Fue este discurso directo y sin intimidaciones pronunciado con su fuerte acento del norte británico, uno que los snobs tenían en su contra, lo que llamó la atención del mundo y convirtió a la Dra. Hill, temporalmente, en una especie de nombre familiar.

The New Yorker calificó su testimonio de "extraordinario" y Roll Call mencionó que "entregó quizás el testimonio más contundente en contra de la defensa republicana de Trump y sus tratos en Ucrania".

Pero la respuesta no fue del todo positiva.

"Dejé de contestar mi teléfono, apagué el contestador automático, conseguí algunas cámaras de seguridad", le diría más tarde a The Hill sobre su nueva fama. "Me aconsejaron sellar la ranura de correo en mi puerta para asegurarme de que nadie pusiera una pipa bomba o un paquete de pólvora a través de el".

La Dra. Hill narra este viaje en su nuevo libro, que es parte de las memorias de su viaje desde el obispo de clase trabajadora Auckland en Inglaterra hasta la Casa Blanca; parte de su tiempo trabajando para un presidente errático a quien considera un peligro para la democracia; parte recomendaciones de política y parte advertencia sobre el frágil estado de la democracia.

A lo largo del libro, ella habla de sus antecedentes, cómo a pesar de que su padre dejó de trabajar en las minas de carbón para convertirse en portero de hospital durante 30 años, “de una vez por todas fue minero”.

Esa pérdida de propósito es lo que lo impulsó a decirle a su hija que se fuera a Londres, Europa o Estados Unidos, advirtiéndole: "No hay nada para ti aquí, mascota".

La Dra. Hill tomó en serio ese consejo y finalmente se graduó de la Universidad de St Andrews, trabajó en Rusia y luego vino a Estados Unidos para realizar estudios de posgrado en Harvard.

Sin embargo, al mismo tiempo, su libro no tiene el mismo tono inspirador de movilidad ascendente. Escribe sobre la imposibilidad de superar los prejuicios de clase en el Reino Unido, lo que la impulsó a permanecer en Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo escribe sobre su dificultad para navegar por las estructuras sociales dentro de los Estados Unidos y, finalmente, la Casa Blanca.

Fue después de su testimonio del tour de force en el juicio político de Trump que se encontró sujeta a la prensa británica que se maravilló de su "improbable" ascenso a los peldaños superiores de la Casa Blanca, curiosamente, observa, comparándola con el primer ministro Boris Johnson , a pesar de ser el "producto privilegiado y con un acento plomizo de Eton y Oxford".

Esto es Inglaterra

Mientras que para muchos estadounidenses, su historia de salir de una comunidad abandonada para asesorar a un presidente sería el material de inspiración, en su libro, la Dra. Hill escribe cómo la falta de oportunidades significaba que a menudo se perdía las señales importantes cuando trataba de navegar por los niveles más altos de la sociedad inglesa.

A diferencia de Johnson, cuando presentó su solicitud para Oxford, escribe cómo tomó su examen de ingreso sin la preparación que muchas élites podrían haber tenido y cómo tropezó al entrar en la entrevista.

En última instancia, decidió asistir a St Andrews, pero incluso entonces, luchó con el dinero, lo que significó aceptar trabajos de servicio para llegar a fin de mes.

Cuando era mesera en el St Andrews Royal and Ancient Golf Club, un hombre le metió la mano por la falda, lo que la llevó a darle un codazo. Ella fue despedida de inmediato.

“Cuando me quejé de lo que había hecho, el gerente del bar se ofreció a hablar con los otros lugares en los que trabajaba en St. Andrews para asegurarse de que no tuviera otro trabajo en la ciudad”, escribe. "También lo negaría si lo denunciara a la universidad, que no tenía ninguna conexión oficial con el club de golf aparte de la proximidad".

Hoy, como graduada de Harvard con una carrera establecida en los Estados Unidos, la Dra. Hill también está preocupada por la falta de oportunidades para personas como ella; teme que los demagogos aprovechen la falta de oportunidades.

“Creo que es demasiado tarde para prevenirlo, porque ya pasó, ¿no? ¿Podemos revertirlo?, ella opinó.

“No debería ser tan difícil para las personas tener acceso a la educación, y quiero decir, creo que ese es uno de los elementos clave para rechazar las teorías de la conspiración de la desinformación y también contra la polarización. Estás pensando en el bienestar social más amplio "amplio".

‘Oye, cariño, ¿estás escuchando?’

Las dudas de la Dra. Hill sobre el trato de Trump a las mujeres, por supuesto, se fundaron en última instancia.

De hecho, en su primer día la escritura estaba en la pared, o tal vez debajo de los sillones.

Olvidando sus zapatos de vestir en el Metro, terminó con zapatillas en el Despacho Oval. Trató de informar al presidente, pero él no le prestó atención y su intento de ocultar su calzado fue frustrado por la hija de Trump, Ivanka.

“[Ella] entró flotando en la habitación con un elaborado conjunto blanco de encaje de dos piezas y tacones de aguja alarmantemente altos como si se fuera a una gala. Ivanka se sentó a mi lado, inmediatamente se puso mis zapatillas negras, que no había podido ocultar debajo de la silla, y me lanzó una mirada de sorpresa. Me atraparon”, escribe.

Cuando la Dra. Hill conoció a Trump como su nueva asesora en Rusia, respondió abruptamente.

"Rex (Tillerson, el secretario de Estado de Trump) está ‘haciendo Rusia’".

Además, más tarde se enteró de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y otros la denigraron llamándola "la perra de Rusia" en conversaciones con el personal.

Después de una llamada entre el presidente y Putin y mientras los funcionarios de la administración preparaban un comunicado de prensa de la charla, Trump sugirió a la Dra. Hill que escribiera el comunicado de prensa ella misma, preguntando “Oye, cariño, ¿estás escuchando? ¿Estas prestando atención?".

Si bien Trump admiraba a mujeres como Kellyanne Conway, quien dirigía su campaña, rechazó a otras mujeres que no eran leales o que no provenían de Fox News, explica la Dra. Hill.

“Es muy evidente que él simplemente despidió a las mujeres en particular, y en mi experiencia, quiero decir, él veía a la mayoría de las mujeres como secretarias, miembros del personal”, aseguró.

Del mismo modo, la Dra. Hill reveló que Trump tampoco se tomó muy bien con las líderes femeninas, como la entonces primera ministra británica Theresa May y la canciller alemana Angela Merkel.

“Cuando sus mayorías cayeran, él los trataría de manera diferente. Su mujer ideal era Ivanka Trump porque veía a Ivanka Trump como su alter ego femenino.”

"Creo que básicamente asoció a las mujeres en general con la debilidad", mencionó. "Entonces él fue algo repelido por ellas".

Desde Rusia con amor

Por el contrario, mientras Trump veía a las líderes políticas como perdedoras, Hill revela cuánto admiraba profundamente a Putin.

“Todo el mundo sabe quién es Putin y eso es lo que Trump quiere ser. Quiere ser la persona que todo el mundo conoce y la persona más poderosa del mundo”, dice en una llamada de Zoom desde su casa.

"[Los rusos] sabían cómo manipularlo porque prefería a los hombres fuertes incluso a sus contrapartes estadounidenses".

Parte de esa manipulación se produjo en forma de una intérprete de último minuto que Putin trajo como una forma de distraer al presidente y halagar su "ego increíble y frágil".

A pesar de lo que muchas personas han dicho acerca de que Rusia podría tener información comprometedora sobre el expresidente, el Dr. Hill tiene una explicación más matizada.

“Todos tenemos algo sobre Trump en este momento. Quiero decir, todo el mundo ha estado obsesionado con la llamada cinta de orinar, pero tenemos las cintas de Access Hollywood ”, dijo, refiriéndose a la cinta lanzada antes de las elecciones presidenciales de 2016 en la que Trump se jactaba de agredir sexualmente a mujeres.

"Quiero decir, sabemos que el hombre ha hecho cosas bastante horribles, así que quiero decir, en muchos aspectos, es un riesgo de contrainteligencia y está abierto al chantaje de todo tipo de personas, ¿verdad?"

Como escribe en su libro: "La vanidad y la frágil autoestima del presidente eran un punto de aguda vulnerabilidad".

"Se inspiró en los hombres grandes y fuertes, y Putin es uno de ellos", continúa.

“Trump, se trata de ser muy rico, muy poderoso, respetado y básicamente todos saben quién es. Es muy superficial, así que para él, Putin personifica esto, porque es el político más rudo".

Y para solucionar este "efecto Trump", la democracia debe ser un replanteamiento de nuestros funcionarios electos y lo que importa.

“Nuestros algoritmos políticos ahora también se basan en la indignación, el espectáculo, básicamente en llamar la atención de la gente. Así prevaleció Trump, porque todos los demás parecían aburridos y él era realmente emocionante e interesante. Era un hombre de negocios célebre. Todo el mundo lo conocía de The Apprentice y, en cierto modo, era un clickbait.”

"Y Hillary Clinton se ponía de pie con su traje pantalón y hablaba sobre las políticas públicas, y Trump simplemente se paraba allí con su traje clásico que todo el mundo lo había visto en la televisión con su corbata roja y simplemente decía lo que fuera, y la gente estaba entretenida".

Es por eso que la Dra. Hill asegura que Facebook es una "amenaza mayor" que Putin.

“La gente quiere entretenerse al mismo tiempo que quiere obtener información. Y de nuevo te sentirás más atraído, como hemos aprendido de los algoritmos de Facebook, por la indignación, por el discurso de odio y lo mismo en política. Y creo que Vladimir Putin, es un ejemplo”

“Una cosa es tener las armas nucleares y militares más grandes del mundo, pero su mantenimiento es increíblemente barato y muy fácil de usar en Internet. Piratería, ataques de ransomware. Pero la capacidad de hackear las mentes básicamente a través de la explotación de las redes sociales no tiene precio. Y quiero decir, los rusos tuvieron más impacto a través de ese tipo de acciones del que hubieran tenido movilizando tanques en las fronteras o sobrevuelos de aviones de largo alcance”.

Lo más cerca que estuvo de renunciar fue en la conferencia de prensa conjunta Trump-Putin en Helsinki, Finlandia, cuando Trump respaldó a su rival en la interferencia rusa sobre sus propias agencias de inteligencia.

"Quería terminar con todo", escribe en su libro. “Contemplé dar un ataque o fingir un ataque y lanzarme hacia atrás contra la fila de periodistas detrás de mí. Pero solo se habría sumado al espectáculo humillante".

Democracia en peligro

Las similitudes que ve en Trump y Putin no se limitan a la influencia del primero sobre el segundo. Al igual que el parlamento de Rusia, considera que los republicanos están en deuda con los impulsos autocráticos del expresidente.

“Lo que hemos visto con Trump es que consiguió que otras personas hicieran su trabajo sucio en el Congreso”, expuso. “Quiero decir, trató de que el vicepresidente Pence se negara a certificar los votos del Colegio Electoral, pero tenía a Josh Hawley, Ted Cruz, todos los miembros del Congreso en el lado de la Cámara. Básicamente, impulsó su repudio a los resultados electorales en varios estados".

Es aquí donde la Dra. Hill ve paralelismos entre Estados Unidos y Rusia, que ella llama el "fantasma del futuro navideño" para la democracia estadounidense. Señala que fue un miembro del parlamento ruso, no Putin, quien facilitó el cambio de restricciones a los límites de mandato para permitir que Putin permaneciera en el poder hasta 2036.

"Y entonces, quiero decir, sabían que esto no era cierto, pero continuaron", explicó, y agregó que muchos republicanos como el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y Whip Steve Scalise han ayudado e incitado a las mentiras de Trump. "Están aprobando, básicamente, admitiendo y permitiendo que Trump socave el sistema democrático de Estados Unidos".

La Dra. Hill cree que Trump volverá a postularse y la perspectiva de esto es escalofriante, no solo para la política sino para la sociedad en general.

“Tenemos un intento de golpe en curso contra la democracia estadounidense. No es contra Joe Biden o el presidente”, advirtió. "Pero es contra Estados Unidos, un intento de usurpar el poder en manos de una minoría y un tipo carismático de la cultura con una personalidad de culto, alrededor de una persona".

“Dijo que no hay un partido republicano, solo el partido republicano de Trump. Quiere deshacerse de cualquier oposición, incluso dentro del Partido Republicano ... Se postula sobre la base de una mentira ... Es el presunto candidato del Partido Republicano, y nadie repudia esa mentira.”

“Quiero decir, básicamente ahora es un culto a la personalidad, y como hemos visto en todo el mundo en escenarios históricos, escenarios similares en la historia, pero también a nivel internacional, que una vez que este tipo de mentira se habilita y se le da crédito, y una situación particularmente dominante la personalidad es básicamente un servicio de parloteo que a menudo significa el fin de la democracia".

“No pueden verse a sí mismos votando por nadie más. Toda la política es como un videojuego, como Mortal Combat, y Trump es el avatar para ellos, y tienes que matar a todos los enemigos. Gana, no puedes perder. No están pensando en las implicaciones para Estados Unidos, y ciertamente no están pensando en la gran mayoría de los estadounidenses que no están en ese juego partidista.”

“El Partido Republicano esencialmente ha desaparecido. Esta no es una declaración partidista, es solo una observación plana, un hecho. Y que realmente estamos en una crisis, y creo que se necesitan todas las manos para hacer algo al respecto, y solo quiero intentar que otras personas se den cuenta de lo que está sucediendo y que tenemos que ponernos de pie, porque esto es para el que todos hemos sido criados".