La exfuncionaria de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump y asesora sobre Rusia, Fiona Hill, dice que el expresidente vio a las mujeres como no entidades en una nueva entrevista con The Independent.

Hill, quien creció en el Reino Unido antes de emigrar a Estados Unidos, describe muchos de los incidentes de sexismo en su nuevo libro There Is Nothing for You Here: Finding Opportunity in the Twenty-First Century.

En particular, escribe sobre cómo el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y otros se refirieron a ella como "la perra de Rusia".

“Quiero decir, hay personas como Kellyanne Conway y otras que tuvieron una gran influencia en él [Trump], porque obviamente dirigían su campaña y él la admiraba”, reveló.

“Pero creo que para las mujeres que no conocía, las mujeres que no parecían ser leales, las mujeres que no provenían de Fox News o de uno de los otros lugares que usaba como prueba de fuego para determinar quiénes eran las personas, en lo que a ellos respecta, no eran entidades”, agregó. "Y en mi experiencia, quiero decir, él veía a la mayoría de las mujeres como secretarias, miembros del personal".

En otra parte, describe cómo el primer día que conoció a Trump, usó tenis porque olvidó sus zapatos de trabajo en el metro de Washington, pero Trump apenas le prestó atención. Cuando apareció su hija Ivanka y se sentó a su lado, vio los tenis y dio un respingo.

“[Ella] entró flotando a la habitación con un elaborado conjunto blanco de encaje de dos piezas y tacones de aguja alarmantemente altos como si se fuera a una gala. Ivanka se sentó a mi lado, inmediatamente notó mis tenis negros, que no había podido ocultar debajo de la silla, y me lanzó una mirada de sorpresa. Me atraparon”, escribe Hill.

Hill también señala cómo Trump menospreció a las mujeres en el poder, como la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y la canciller alemana, Angela Merkel.

"Quiero decir, él fue bastante despectivo con Theresa May después de que ella básicamente no logró obtener una mayoría rotunda", declaró.

De manera similar, criticó a la canciller Merkel, a quien había despreciado durante mucho tiempo por dar la bienvenida a los refugiados de Siria, después de que inicialmente la elogió.

“Cuando pensó que la gente era ganadora, por ejemplo, la canciller Merkel realmente dominaba la escena política europea, pero luego ella, como Theresa May, obviamente tenía que pasar por varias pruebas electorales, y cuando sus mayorías caían, él las trataba diferentemente."

“Básicamente, asociaba a las mujeres en general con la debilidad. Él estaba un poco repelido por ellas".

Por el contrario, Hill aseguró que parecía admirar a la reina Isabel II por su estatus en la realeza, así como a la directora de la CIA, Gina Haspel, junto con Conway.

Pero a los ojos de Trump, la mujer ideal era su hija Ivanka, señaló Hill.

“El alto glamour, el hecho de que a su vista, todos la admiraban y adoraban. Siempre estaba hablando de esto, así que Ivanka Trump era un reflejo de sí mismo”, afirmó. "[Sobre] otras mujeres, él estaba mucho menos interesado y ciertamente no pensaba que tuvieran algo que decirle".

"Su mujer ideal era Ivanka Trump", añadió Hill, "porque veía a Ivanka Trump como su alter ego femenino".