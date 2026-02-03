El periodista Don Lemon describe la detención en el hotel del FBI a Jimmy Kimmel: “Quieren infundir miedo”

El periodista independiente Don Lemon describió al presentador del Late Night show Jimmy Kimmel el momento en que fue detenido en un hotel por agentes del FBI.

Lemon fue detenido el pasado jueves por cargos federales relacionados con una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración en una iglesia de Minnesota que el expresentador de CNN cubría.

El periodista contó a Kimmel durante el programa del martes que fue abordado por agentes cuando regresaba al hotel de Los Ángeles en el que se alojaba en previsión de cubrir los premios Grammy.

Lemon fue detenido por el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, informó NBC News, citando una orden federal.

“Me dirigía a la habitación, pulsé el botón del ascensor y, de repente, sentí que me empujaban y que intentaban agarrarme y esposarme”, relató Lemon.

Don Lemon describe a Jimmy Kimmel su detención por el FBI ( Jimmy Kimmel live!/YouTube )

Y además compartió: “Y yo le dije: ‘¿Qué haces aquí?’ Y dijeron: ‘Vinimos a detenerte’. Y yo le dije: ‘¿Quién eres?’ Y finalmente, se identificaron”.

Lemon dijo al cómico que pidió una orden judicial, que no le proporcionaron inmediatamente. “Así que tuvieron que esperar a que viniera alguien de fuera, un tipo del FBI, para enseñarme una orden en un teléfono móvil”, dijo el periodista.

El expresentador de la CNN dijo que “un montón de tipos” lo llevaron fuera y que “había tipos del FBI por ahí”, y añadió: “Debía de haber tal vez una docena de personas”.

Lemon fue detenido por cargos federales relacionados con una protesta contra la aplicación de las leyes de inmigración en una iglesia de Minnesota que el expresentador de CNN cubrió ( Getty Images )

“Quieren avergonzarte. Quieren intimidarte. Quieren infundir miedo. Y por eso lo hicieron así”, dijo Lemon tras explicar que su abogado dijo a las autoridades antes de la detención que se entregaría.

El 18 de enero, unos manifestantes interrumpieron una misa en la Iglesia de las Ciudades de San Pablo para mostrar su descontento con un pastor que dirigía una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los partidarios de Lemon, entre ellos la actriz Jane Fonda, se reunieron el pasado viernes ante un juzgado de Los Ángeles ( Mario Tama/Getty Images )

La mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración en Minnesota hizo crecer las tensiones entre los agentes federales de inmigración y los residentes. La protesta de la Iglesia de las Ciudades se produjo entre los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses abatidos mortalmente por agentes federales en Minneapolis.

Lemon y otras personas fueron acusadas de conspiración y de interferir en los derechos de la Primera Enmienda de los fieles en relación con la protesta. Lemon se declaró inocente.

Según la acusación presentada ante un tribunal federal de Minnesota, Lemon y sus ocho coacusados, entre los que se encontraba la periodista independiente Georgia Fort, que también se declaró inocente, “oprimieron, amenazaron e intimidaron a los fieles y pastores de la iglesia” ocupando un espacio cercano a la parte delantera de la iglesia, con un comportamiento “amenazante” o “obstruyéndolos físicamente” cuando intentaban moverse.

Lemon se declaró inocente de los cargos y fue puesto en libertad tras la vista judicial ( Mario Tama/Getty Images )

Los partidarios de Lemon, entre ellos la actriz Jane Fonda, se reunieron el pasado viernes ante un juzgado de Los Ángeles.

Lemon fue puesto en libertad tras la vista judicial y prometió luchar contra los cargos que se le imputaban.

“Pasé toda mi carrera cubriendo noticias”, dijo Lemon fuera del tribunal. “No me detendré ahora”.

Traducción de Olivia Gorsin