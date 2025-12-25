Jimmy Kimmel bromea sobre el fascismo en "mensaje navideño alternativo" para Reino Unido

El presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel apuntó al presidente estadounidense Donald Trump al advertir el jueves sobre el auge del fascismo en un discurso dirigido a espectadores británicos titulado "El Mensaje Alternativo de Navidad".

El mensaje, transmitido en Channel cuatro el día de Navidad, reflexionó sobre el impacto del segundo mandato de Trump, quien, según Kimmel, actúa como si fuera un rey.

"Desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente grandioso", afirmó. "La tiranía está en auge por aquí".

El canal comenzó la tradición de emitir un mensaje navideño alternativo en 1993, como contraparte al discurso televisado anual del monarca británico a la nación. Channel cuatro dijo que el mensaje suele ser una reflexión personal y provocadora, pertinente a los eventos del año.

El comediante ha criticado a Trump desde que regresó al aire después de que ABC suspendiera indefinidamente el programa "Jimmy Kimmel Live!" en septiembre, tras las críticas a los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel hizo comentarios en referencia a la reacción al tiroteo de Kirk, sugiriendo que muchos partidarios de Trump intentaban capitalizar la muerte.

Trump celebró la suspensión del comediante calificándolo como "una gran noticia para Estados Unidos". También pidió que otros presentadores de programas nocturnos fueran despedidos.

El incidente, una de las muchas disputas y batallas legales de Trump con los medios, generó intensas preocupaciones sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Cientos de estrellas de Hollywood y otras personas de la industria del entretenimiento instaron a los estadounidenses a "luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente". El programa regresó al aire menos de una semana después.

Kimmel dijo a la audiencia del Reino Unido que un milagro navideño había ocurrido en septiembre cuando millones de personas, algunas que odiaban su programa, se pronunciaron a favor de la libertad de expresión.

"Ganamos, el presidente perdió, y ahora estoy de vuelta en el aire cada noche dando al político más poderoso del mundo una reprimenda merecida", expresó.

Channel 4 anteriormente invitó al denunciante Edward Snowden y al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad a dar el mensaje navideño alternativo.

Kimmel, quien dijo que no esperaba que los británicos supieran quién era, advirtió que silenciar a los críticos no es solo algo que sucede en Rusia o Corea del Norte.

A pesar de la división que llevó a la Revolución Americana hace 250 años, dijo que las dos naciones todavía compartían una relación especial y urgió a los británicos a no perder las e4speranzas con Estados Unidos, que está "pasando por un momento difícil ahora mismo".

"Aquí en Estados Unidos en este momento, estamos tanto figurativa como literalmente desmantelando las estructuras de nuestra democracia, desde la prensa libre hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial y el propio edificio de la Casa Blanca", dijo Kimmel, en referencia a la demolición del ala este del edificio. "Estamos en un verdadero lío, y sabemos que esto también les está afectando a ustedes, y solo quería decir lo siento".

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.