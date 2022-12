Donald Trump Jr. y la representante Marjorie Taylor Greene han sido objeto de críticas por hacer los “comentarios más tontos de la historia” sobre el viaje sorpresa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos.

El líder ucraniano está en Washington D.C. para reunirse con el presidente Joe Biden y dar un discurso en persona ante el Congreso.

La extraordinaria reunión, que se mantuvo en secreto hasta el martes en la noche, es el primer viaje de Zelensky fuera de Ucrania desde que Rusia declaró la guerra al país hace 300 días.

Si bien Biden tuiteó que estaba “emocionado” por dar la bienvenida a Zelensky a los Estados Unidos y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Estados Unidos está “asombrado por el heroísmo del pueblo ucraniano”, algunos republicanos de MAGA están menos que impresionados con la visita.

Trump Jr. se quejó en Twitter del apoyo republicano a las iniciativas de defensa de Ucrania y de Zelensky, a quien calificó de “reina del subsidio internacional”.

“Mitch McConnell dijo ayer que la prioridad número uno de la mayoría de los republicanos es… Ucrania”, él escribió.

“Todavía me falta conocer a un solo republicano que piense eso, pero supongo que la desconexión entre los republicanos reales y las ratas del pantano de D.C. no debería sorprender a nadie”.

En un tuit de seguimiento, Trump Jr., cuyo padre no tuvo contribución alguna a la economía estadounidense en materia de impuestos federales sobre la renta en 2020, agregó: “Zelensky es básicamente una reina del subsidio internacional desagradecida”.

La teórica de conspiración de derecha Marjorie Taylor Greene hizo eco de su crítica con una diatriba de ocho partes sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

En sus publicaciones mordaces, la congresista republicana de MAGA se enfureció por el envío de dinero a Ucrania e hizo una extraña referencia al llamado “onnimonster”.

“Mitch McConnell ayuda a pasar un Onnimonster de casi US$2 BILLONES para que pueda entregar un cheque de US$47 MIL MILLONES a Zelensky cuando se presente en D.C. hoy”.

“Pero en mi distrito, muchas familias y adultos mayores no pueden pagar los alimentos y muchas empresas están teniendo dificultades debido a las políticas de Biden”, ella escribió.

Greene luego afirmó que habla en nombre del pueblo estadounidense, algo que muchos estadounidenses se apresuraron a cuestionar.

“Los líderes gubernamentales desconectados y totalmente inconscientes y los medios protegidos viven juntos en una burbuja y solo hablan entre ellos”, tuiteó la congresista.

“Son tan ingenuos e ignorantes que piensan que mis puntos de vista son extremos, pero son totalmente ciegos y estúpidos ante el hecho de que lo que digo es exactamente lo que sienten los estadounidenses”.

La representante republicana hizo la extensa publicación horas después de que calificara a Zelensky, quien rechazó las ofertas de rescatarlo de Ucrania al comienzo de la guerra para quedarse y liderar los esfuerzos de defensa de su nación, como un “presidente en la sombra”.

“Por supuesto que el presidente en la sombra tiene que venir al Congreso y explicar por qué necesita miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para el estado número 51, Ucrania. Esto es absurdo. ¡¡¡Pongan a Estados Unidos primero!!!”, ella tuiteó.

Varios usuarios de las redes sociales criticaron al dúo por sus comentarios, y señalaron su hipocresía percibida.

Un usuario de Twitter se burló de Trump Jr. por hacer “el comentario más tonto” calificándolo de “hijo de papi”.

“¿Un hijo de papi que se reunió con un adversario extranjero que intentaba subvertir una elección estadounidense se atreve a humillar a un verdadero héroe que lucha contra Putin y defiende a su nación de una guerra genocida? Este puede ser el comentario más tonto de Junior. Y eso es todo un logro”, dijo.

“Amigo, mira a esa ‘reina’ y aprende algunas lecciones sobre la valentía, la decencia y lo que significa ser un adulto”, intervino otra persona.

Otros señalaron la ironía de sus comentarios, horas después de que un informe revelara los pocos impuestos que pagó su padre mientras servía en la Casa Blanca.

“Tu papá no paga sus impuestos. Siéntate, amigo”, tuiteó Project Lincoln a Trump Jr.

Greene, que recibió nuevas burlas esta semana por su anterior difusión de una teoría de conspiración antisemita, también enfrentó una reacción violenta de los estadounidenses que le exigían que dejara de afirmar que hablaba en su nombre.

“NO NO NO NO TÚ NO PUEDES DECIR CÓMO ‘NOSOTROS’, los estadounidenses, nos sentimos. No te soportamos. No estoy tratando de ser grosero, pero todos los que conozco se ríen cuando se menciona tu nombre. NO HABLES POR NOSOTROS. A DURA PENAS PUEDES HABLAR POR TI MISMA”, una persona tuiteó.

Otros intentaron instruir a Greene en el sentido de que apoyar a Ucrania podría ser lo mejor para los EEUU, y algunos la tildaron de “egoísta”.

“Al ayudar a los ucranianos, ESTAMOS poniendo a Estados Unidos primero. Hay que pelear la guerra allí o tendremos que pelear contra los rusos en Europa, excepto que estará Taylor Swift en el escenario de la USO (United Service Organizations), no Glenn Miller”, una persona tuiteó.

Otra persona tuiteó: “Cuando era niño, siempre me enseñaron a poner a los demás antes que a mí mismo. Me enseñaron a no ser egoísta. Ustedes los republicanos no piensan en los demás; solo piensan en ustedes mismos. ¿Por qué no mejor lo dices tal y como lo sientes?”.

Las figuras de derecha empezaron a dar su opinión antes de la llegada de Zelensky a Washington D.C. para una visita que, según él, fortalecerá las “capacidades de defensa y resistencia” de Ucrania ante el ataque ruso.

Biden saludó a Zelensky cuando llegó a la Casa Blanca antes de que los dos líderes se sentaran para una reunión de dos horas.

Zelensky y Biden celebraron una conferencia de prensa conjunta en la que se esperaba que anunciaran el compromiso de Estados Unidos de enviar US$2 mil millones adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania, incluido el suministro del sistema de defensa antimisiles Patriot.

El miércoles por la noche, el presidente ucraniano tiene agendado pronunciar un discurso conjunto ante el Congreso tras aceptar una invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Como muestra de gratitud por la ayuda de los EEUU durante la guerra, se esperaba que Zelensky obsequiara a Biden y al Congreso una bandera ucraniana firmada por soldados ucranianos.

Traducción de Michelle Padilla