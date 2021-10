“Escapé de la terapia de conversión LGBT, pero no todo el mundo tiene esa suerte”

Siempre que menciono la terapia de conversión, la mayoría de la gente se sorprende de que estas cosas sigan sucediendo en el Reino Unido. Hay una sensación de desconcierto sobre cómo y por qué alguien podría meterse en esa situación.

Aunque es impactante, la terapia de conversión LGBT puede ocurrir y todavía ocurre hoy. El dos por ciento de las personas LGBT+ ha pasado por la terapia de conversión y se le ha ofrecido a otro 5 por ciento. No hay ninguna ley que lo detenga, y puede tomar muchas formas, desde una oración hasta ritos de exorcismo.

Las personas LGBT+ no necesitan cambiar quiénes son; este tipo de “terapias” no funcionan y nunca son “exitosas”, pero pueden causar, y causan, daños de por vida a quienes se someten a ellas. Es común que los sobrevivientes de la terapia de conversión experimenten problemas de salud mental, incluidos intentos de suicidio.

¿Cómo sé que la terapia de conversión todavía se realiza hoy? Por lo que me pasó hace seis años, cuando tenía 24 años del condado de Londonderry. En ese entonces, estaba trabajando como misionero, con otras 400 personas, en su mayoría jóvenes, en un barco que navegaba por el Océano Índico y el Mar de China Meridional. Exteriormente, era un tipo alegre, dirigiendo grandes eventos de adoración, a veces dirigiendo el canto en el escenario. Interiormente, estaba luchando con una conciencia cada vez mayor de una sexualidad que, me habían dicho desde que tengo memoria, conduciría a mi condenación eterna.

Unos meses después de unirse a la misión, un gerente de personal, estimulado por la acusación de alguien, preguntó, en una escala del 1 al 10, qué tan gay era yo. Mentí, como siempre lo había hecho, y siempre supuse que lo haría.

Pero, de repente, unos meses después, mientras estaba de viaje, me golpeó la crisis. Me había estado manteniendo correspondencia en línea con alguien en el Reino Unido, una persona que nunca había conocido, pero en quien confiaba lo suficiente como para contarlo todo, cada esperanza y sueño, cada parte de este terrible dilema íntimo. De alguna manera, logré adjuntar esta conversación de WhatsApp de tres meses a un correo electrónico que envié accidentalmente a los 100 miembros de mi congregación en la zona rural de Irlanda del Norte, que me apoyaban económicamente. Esto incluía a mi familia, mi pastor, la buena gente de mi ciudad natal que me conocía de toda la vida.

Tiene su lado divertido, mirar hacia atrás ahora, pero en ese momento, sentí como si todo lo que sabía había implosionado, y todo lo que temía tan terriblemente estaba sucediendo. No tenía a nadie a quien acudir.

La primera reacción de los líderes misioneros no fue consolarme ni apoyarme, sino exigir de inmediato que me sometiera a terapia y públicamente, frente a mis 400 compañeros misioneros, confesarme y arrepentirme.

Me alegro de haber tenido la fuerza mental para negarme y reconozco que no necesitaba cambiar o “curarme”. De alguna manera llegué a Londres, donde encontré personas que me ayudarían a construir una nueva vida y una nueva comunidad. Ahora no queda nada de mi antigua vida excepto, después de dos años de silencio, mi familia.

Para muchos, rechazar la terapia de conversión significa perder a su familia, fe, comunidad, carrera, amigos, toda su vida. Si bien la gente puede pensar que la terapia de conversión es consensual, o algo que la gente busca voluntariamente, esto debe cuestionarse cuando está en juego la vida entera de alguien. Puede parecer imposible siquiera imaginar otra vida. No tienes libre albedrío con un arma cargada en la cabeza.

Aquellos que se resisten a la legislación contra la terapia de conversión a menudo se resisten a la idea de que una oración o una conversación pastoral estén sujetos al escrutinio de la ley. Sin embargo, si estas cosas tienen lugar en un contexto abrumadoramente homofóbico o transfóbico, se debe abordar el pernicioso poder de la oración.

Seis meses después de mi catastrófica salida del armario, recibí una carta de una de mis antiguas iglesias. Se canceló formalmente mi membresía, debido a mis “elecciones de estilo de vida” y mi negativa a recibir asesoramiento y cambio. Esa carta se envió en 2015, pero estoy seguro de que todavía hoy se envían cartas similares.

Cinco años después de recibir esa carta, en julio de 2020, Harry Hitchens y yo lanzamos la terapia de conversión de prohibición. Ahora estamos trabajando con Stonewall, junto con una variedad de organizaciones LGBT+, organismos profesionales y organizaciones benéficas de salud mental, para pedirle al gobierno del Reino Unido que finalmente cumpla su compromiso de prohibir todas las terapias de conversión. Estos “tratamientos” degradantes y discriminatorios arruinan la vida de las personas LGBT+. Debemos prohibirlos ahora.

Matthew Hyndman es el cofundador del grupo Ban Conversion Therapy. jo@samaritans.org.