Mi sobrina llegó a casa de la guardería una vez llorando, preguntando “¿por qué ser negro es malo?”

En la escuela primaria, me sentí sin apoyo mientras luchaba con los matones racistas: los alumnos se burlaban de mi cara, cabello, nombre y acento. Me siguió a casa como ciberacoso, y algunos incluso me dijeron que me suicidara.

Trágicamente, esto es más común de lo que la mayoría de la gente cree en Gran Bretaña. Según una encuesta de Statista de 2020, el 95 por ciento de los jóvenes negros en el Reino Unido informaron haber presenciado o escuchado lenguaje racista en la escuela. El treinta y uno por ciento dijo que esto sucedía todo el tiempo; y el 21 por ciento lo describió como una ocurrencia rara.

Mis experiencias cayeron dentro del 48 por ciento restante. Hubo momentos fugaces de pertenencia, gracias a la amabilidad de algunas personas, pero también a la discordante realidad de ser “otros”. Me sentí impotente. Muchos de mis amigos de origen étnico minoritario y miembros de mi familia se han enfrentado a los mismos desafíos.

Mi sobrina llegó a casa de la guardería una vez llorando y preguntó "¿por qué ser negro es malo?". Nos contó cómo los compañeros de clase se habían burlado de su hermoso tono de piel, diciendo que era “el color de la caca”. Nuestra familia luchó para que los miembros del personal de su escuela se tomaran estos problemas en serio, y seguimos luchando para que hagan que los padres rindan cuentas por el comportamiento de sus hijos.

Estamos haciendo todo lo posible para romper el ciclo de racismo en las escuelas británicas. Mi familia está defendiendo a mi sobrina de una manera que no creían que pudieran cuando me sucedieron cosas similares. Esto incluye afirmar su autoestima, sin importar lo que haya experimentado.

Llevaba inseguridades, baja autoestima y temores muy reales de no encajar en la escuela secundaria y las actividades extracurriculares. Estas experiencias llevaron a ansiedad, depresión y otros desafíos.

Los patrones dañinos de racismo institucional se repiten en la vida de muchos niños, se arraigan en la escuela y se repiten en la educación posterior y en el mundo laboral. Su peso hace que muchos de nosotros nos sintamos cansados antes de nuestros años, teniendo que superar el mismo ciclo a través de microagresiones, insultos, abusos y varias disparidades adicionales.

Por difícil que fuera, informé de mis propias experiencias de racismo. Al principio, pensé que era afortunado de tener ayuda, pero pronto me encontré siendo interrogado por los que me "ayudaban". Sentí que no me creían.

Años más tarde, cuando accedí a los servicios de asesoramiento en la universidad, nuevamente sentí que de alguna manera tenía la culpa. Esta vez por una agresión sexual grave. En mi experiencia, a las chicas negras rara vez se les brinda vulnerabilidad. Me habían referido a la parte superior de la larga lista de espera después de hacer un informe oficial, que fue investigado con rondas de interrogatorios de 12 miembros de la facultad que confirmaron la veracidad de mi declaración. El psicólogo dio la impresión de que esta sesión única era una pérdida de tiempo y preguntó si era culpa mía.

Lee más: Los estereotipos de la homosexualidad y el trastorno alimentario, afectaron mi salud mental

En muchas ocasiones, he notado una falta de alfabetización racial entre los educadores y el personal, algunos maestros incluso han usado insultos raciales frente a mí, y uno me dijo que regresara de donde vengo, por hablar en contra de ser comparado con un esclavo.

La conciencia cultural básica podría haber marcado una gran diferencia en mi experiencia en las instalaciones educativas. The Guardian informó recientemente que se registraron más de 60.000 incidentes racistas en las escuelas en los últimos cinco años, y esto, me temo, podría ser la punta del iceberg.

Mis dificultades se vieron agravadas por las diferencias culturales. Como inmigrante, estaba agradecido por las nuevas oportunidades e hice todo lo posible para navegar con cuidado por un nuevo país. Tal vez ingenuamente, antes de llegar de Zimbabwe a principios de la década de 2010, no esperaba sentirme tan fuera de lugar como me sentía, dada la historia compartida de la Commonwealth de nuestras naciones. Esta separación también se produjo a lo largo del programa de estudios; las realidades de cómo el Imperio Británico construyó su riqueza está convenientemente al margen del currículo nacional y del discurso público.

Cuando era un niño negro, aprendí una y otra vez que tenía que ser el doble de bueno para ser tratado de manera similar a mis compañeros de clase, no había lugar para el fracaso. Los datos del estudio The Young Black Experience of Institutional Racism en el Reino Unido muestran que la mitad de los estudiantes en el Reino Unido sienten que la percepción que tienen los profesores de ellos es una barrera para el logro; El 49 por ciento de los encuestados atribuyó esto último al racismo generalizado.

A través del voluntariado y el activismo, ayudo a las organizaciones benéficas educativas a mejorar la conciencia racial y a reinventar los sistemas para abordar las causas fundamentales del racismo, y abordamos el impacto de los problemas sistémicos: los vínculos entre la exclusión escolar y la Unidad de referencia de alumnos y la prisión. Me esfuerzo por marcar una diferencia positiva e inspirar a personas de todas las razas. Espero ayudar a mejorar las cosas para la próxima generación, para que todos los niños puedan prosperar en su educación.

Los jóvenes de hoy están más decididos que nunca a defender las causas y denunciar la inequidad. Tenemos esperanza. Estamos convirtiendo nuestra impotencia percibida en poder, uniéndonos y abordando el racismo institucional.

Si está experimentando sentimientos de angustia y aislamiento, o está luchando para sobrellevarlo, Samaritans ofrece apoyo; Puede hablar con alguien de forma gratuita por teléfono, de forma confidencial, en el 116 123 (Reino Unido) o visitar el sitio web de Samaritans para encontrar los detalles de su sucursal más cercana.