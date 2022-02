Ya están listas las nominaciones a los Oscar 2022. Ya sabes lo que esto significa: ¡Oficialmente ya es temporada de predicciones de los Oscar!

Lo primero es lo primero: Kristen Stewart ahora es una nominada al Oscar a la Mejor Actriz Principal por su interpretación de la Princesa Diana en Spencer de Pablo Larraín. Mi país de origen, Francia, reconoció su talento cinematográfico en 2015 al otorgarle un premio César, también conocido como el Oscar francés, pero me dicen que un Oscar francés no es tan emocionante como un Oscar estadounidense, así que: ¡hurra!

Lo que es particularmente interesante sobre la nominación al Oscar de Stewart es que Diana es un papel famoso y complicado, y es bien conocido que su vida es una adaptación complicada. Hay un musical de Diana en Nueva York ahora mismo, y a los críticos, por decirlo así, no les encanta. (“Si te importa Diana como ser humano, o la dignidad como concepto, encontrarás este trato de su vida tanto estética como moralmente mortificante”, escribió Jesse Green de The New York Times). Más felicitaciones para Stewart por el logro.

Nominadas junto a Stewart están Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por The Lost Daughter, Penélope Cruz por The Parallel Mothers y Nicole Kidman por Being the Ricardos. Stewart está en una posición fuerte; históricamente, la Academia ha premiado este tipo de actuación de transformación radical en la que un actor llega a sus límites para encarnar a una figura conocida (y su acento británico llegó a los titulares tan pronto como se reveló un adelanto de Spencer). Chastain y Kidman entran en la misma categoría, respectivamente, que Faye y Lucille Ball. La actuación de Stewart, sin embargo, es trascendental, inesperada y ambiciosa de una manera que me grita que será la ganadora del Oscar. Me sorprendería si ella no gana.

Hablando de actuaciones de transformación radical, la película biográfica de Lucille Ball/Desi Arnazl Being the Ricardos tiene nominaciones de actuación para sus dos protagonistas, Javier Bardem y Nicole Kidman. (La transformación de Kidman en Ball fue menos espectacular que la de Chastain como Faye, pero aún así intensa). Bardem está nominado a Mejor actor principal, una categoría llena de estrellas: Benedict Cumberbatch está nominado por The Power of the Dog, Will Smith por King Richard, Andrew Garfield por Tick, Tick... ¡Boom! y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. Me encantaría que la Academia finalmente le diera un Oscar a Will Smith (ha sido nominado a Mejor Actor dos veces antes). Sin embargo, de manera realista, veo a Garfield ganándolo por su actuación como el creador de Rent, Jonathan Larson.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Kirsten Dunst finalmente fue nominada por la Academia, gracias a su actuación en The Power of the Dog. Creo que es justo decir que la industria le ha negado a esta talentosa actriz el reconocimiento que merece desde tiempos inmemoriales, por lo que es bueno verla finalmente aquí. Espero que gane, y creo que lo hará, tanto porque su actuación como una esposa en conflicto, torturada y arribista es tan buena (una escena específica que involucra un piano es la definición de “digna de un Oscar”), como porque su nominación debió haber ocurrido hace mucho tiempo.

En cuanto a la Mejor Película, Don't Look Up parece que se llevará el trofeo. La sátira del cambio climático de Adam McKay tiene los ingredientes de un ganador del Oscar por excelencia: un elenco repleto de estrellas (incluidos gigantes como Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio), una moraleja severa y una audiencia ya de tamaño decente (no tantos como, digamos, Titanic, pero ciertamente más que Nomadland).

Si mis gustos personales gobernaran el mundo, The Power of the Dog se llevaría la palma, porque esta película me partió el corazón de la mejor manera (y por Jane Campion, que por cierto es ahora la única mujer nominada dos veces a Mejor Director), pero estoy lista para ver a Don't Look Up prevalecer. Todos tenemos que prepararnos para esa eventualidad.

Licorice Pizza también podría robar el corazón de la Academia, ya que entra directamente en la categoría de “carta de amor a LA”, que es, por supuesto, la categoría más querida de todos los tipos de LA. En su mayoría es una película agradable, pero nunca termina de descubrir qué es lo que intenta decir sobre la diferencia de edades en el romance del centro de la trama, y dos escenas que intentan bromear sobre el racismo simplemente no se logran. De hecho, terminan sintiéndose francamente incómodas. Don't Look Up es probablemente todavía a la que hay que dar seguimiento en esta categoría.

Hablando de Licorice Pizza, no me habría enojado si Bradley Cooper hubiera obtenido una nominación a Mejor Actor de Reparto por su interpretación hilarantemente volcánica de Jon Peters. (¿Quién es Jon Peters, te preguntarás? Es una larga historia). Pero esa categoría ya está llena, como debería ser, debido a la inclusión de dos miembros del elenco de Power of the Dog: Jesse Plemons, quien interpretó al hermano sufrido de Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), y Kodi Smit-McPhee, quien al final de la película logra una sonrisa que es una revelación, un giro y el núcleo emocional de la película, todo en uno. Plemons despliega todo el poder de su actuación aquí de una manera que nunca antes habíamos visto, mientras que Smit-McPhee es simplemente magnético. Uno de ellos definitivamente va a ganar, y yo apostaría por Plemons.

En otra categoría, uno se pregunta si Steven Spielberg está siquiera emocionado. Me refiero a su nominación a Mejor Director: hasta el día de hoy, había sido nominado 17 veces y su total ahora es de 19 nominaciones. (Hasta ahora ha ganado tres premios Oscar). ¿Es esto algo a lo que alguien puede acostumbrarse? ¿O todavía será tan estimulante como la primera vez? Todos los artistas se preocupan por perder relevancia, pero Spielberg ha sido constantemente nominado a los Oscar en cada década desde 1978. De hecho, ahora es la primera persona nominada a Mejor Director en seis décadas diferentes.

Otras cosas por las que no estoy enojada: Maggie Gyllenhaal fue nominada a Mejor Guión Adaptado por The Lost Daughter. Jessie Buckley consiguió la nominación a Mejor Actriz de Reparto por The Lost Daughter. Nicholas Britell fue nominado a Mejor banda sonora original por (¡giro en la trama!) Don’t Look Up. Britell es también la mente brillante detrás del embriagador tema de apertura y la banda sonora de Succession, y ha compuesto la música de películas como Moonlight, If Beale Street Could Talk, The Big Short y Vice. Soy su fan.

Sin embargo, como francesa, debo protestar contra el escandaloso desaire de Titane por parte de la Academia. ¡En serio! ¡Es una película de Julia Ducournau! ¡Está fuera de la convención y es repugnante y, a veces, difícil de ver, inteligente y absolutamente fuera de control! ¿Qué más quieres? Que voulez-vous de plus?

Sin embargo, veré los Oscar el 27 de marzo porque, en caso de que lo anterior no haya quedado claro, me importa mucho la temporada de premios. ¡Nos vemos allí!