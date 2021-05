Si cree que los judíos estadounidenses deberían estar enojados con Biden por Israel, es antisemita

Nunca he visitado Israel y no tengo ningún deseo particular de hacerlo. No tengo familia ni amigos cercanos allí. No lo veo como un refugio. Si tuviera que vivir en otro lugar que no sea Estados Unidos, preferiría Canadá, donde todavía estaría cerca de mi familia y hablaría uno de los idiomas. Como judío estadounidense, puedo decir honestamente que Israel no es especialmente importante para mi sentido de identidad o mi sentido de mí mismo.

Esto, aparentemente, sorprendería al presentador de Newsmax, Grant Stinchfield. Él cree firmemente que los judíos estadounidenses pertenecen a Israel. "Si usted es judío y es demócrata y vive en Estados Unidos hoy", fulminó retóricamente en un segmento reciente, "¿cómo apoya a una administración que le da la espalda a su país de origen?".

Para Stinchfield y muchos de los de la derecha estadounidense, los judíos son extraterrestres eternos en lo que ven como una nación cristiana estadounidense. Para ellos, los judíos son útiles y tolerados solo cuando cumplimos nuestro papel subordinado en sus fantasías etnonacionalistas. Eso es antisemita, no importa cuál sea su posición sobre Israel.

Más de las tres cuartas partes de los judíos estadounidenses votaron por Biden en las elecciones de 2020, lo que está en línea con los patrones de votación judíos de los últimos 30 años. Los republicanos, que han abrazado gobiernos beligerantes e islamófobos de derecha en Israel, se han sentido frustrados. ¿Por qué, se preguntan, los judíos estadounidenses no están más entusiasmados con su política de islamofobia, militarismo e invasión en el Medio Oriente?

Stinchfield, entonces, se hace eco de un tema común en el discurso de la derecha. El expresidente Donald Trump también afirmó en varias ocasiones que los judíos demócratas estaban demostrando " deslealtad " hacia Israel. También tuiteó que él mismo era el "Rey de Israel". Si Trump es el rey de Israel y los judíos estadounidenses le deben lealtad a Israel, se deduce que cuando no votan por Trump o apoyan a los demócratas, los judíos estadounidenses están traicionando su judaísmo y su país.

Sin embargo, ¿qué país es "de ellos"? Trump y los republicanos se han convertido cada vez más en un partido encabezado por cristianos evangélicos blancos, alrededor del 80 por ciento de los cuales votaron por Trump en 2020. El sociólogo de Yale, Philip Gorski, sostiene que los evangélicos blancos aman a Trump "porque son nacionalistas cristianos blancos". En otras palabras, muchos evangélicos creen que Estados Unidos debería ser una nación cristiana blanca, dedicada a empoderar a los blancos y purificar el país de intrusos extranjeros. Trump se describió a sí mismo como "el elegido" cuando habló de su guerra comercial con China. Ese lenguaje resuena con los evangélicos blancos que ven a un estadounidense cristiano blanco triunfando en un conflicto apocalíptico sobre los malhechores no cristianos y no blancos.

Los cristianos blancos evangélicos creen que Israel tiene un papel importante que desempeñar en los últimos tiempos. Pero también lo ven como una especie de baluarte provisional blanco contra los males de los musulmanes no blancos. Stinchfield elogia a Israel como "nuestro único aliado verdadero en el Medio Oriente... (porque) Israel proporciona estabilidad a una región que se encuentra en un caos absoluto".

Cuando Stinchfield habla sobre el caos a una audiencia evangélica blanca, él y ellos saben que no está hablando de acciones. Está hablando de quién gobierna. De manera similar, Trump evocó constantemente a Chicago como un ejemplo de anarquía violenta, no porque Chicago sea de hecho especialmente violento (yo vivo aquí, no lo es) sino porque está asociado con los negros. El orden es cuando los blancos están a cargo; el desorden es cuando no lo son. Por lo tanto, el Medio Oriente siempre es un caos para Stinchfield y los de su calaña porque su gente y sus gobiernos no son (percibidos como) blancos ni cristianos.

La mayoría de los israelíes tampoco son cristianos. Pero mientras apoyen una política de subyugación de Oriente Medio, los cristianos evangélicos blancos están dispuestos a verlos como socios menores en el imperio. Sin embargo, los judíos que no están lo suficientemente a bordo son tratados con sospecha. Si los judíos estadounidenses nos oponemos a que Israel mate a niños palestinos, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué no conocemos nuestro lugar?

Ese lugar, Stinchfield quiere que creamos, no está aquí en Estados Unidos. Su comentario evoca el tropo de la "lealtad dual": la idea de que los judíos siempre están más comprometidos con otros judíos de todo el mundo que con el país en el que viven. Pero también es parte de un creciente fascismo cristiano estadounidense, que ve la identidad estadounidense y los blancos La identidad cristiana como inseparable. Los judíos pueden estar aquí siempre que comprendan que realmente pertenecen a Israel, y mientras votemos por los cristianos blancos adecuados para que nos dirijan.

Entonces, ¿por qué los judíos no votan por los agradables supremacistas cristianos? No puedo hablar por todos los judíos, obviamente. Pero puedo decir que para esta persona judía, Stinchfield explica sucintamente por qué voto en contra de los republicanos siempre que tengo la oportunidad. El partido del nacionalismo cristiano blanco no es un partido que se preocupa por mis mejores intereses. Por el contrario, históricamente, el nacionalismo cristiano blanco y el fascismo racista han sido muy peligrosos para el pueblo judío.

No creo que los judíos que votan por los republicanos sean "desleales". El pueblo judío no me debe lealtad a mí ni a los demócratas. Creo, sin embargo, que los judíos que abrazan la extrema derecha cristiana, por cualquier razón, están siendo extremadamente imprudentes. Y deseo que los estadounidenses, de derecha e izquierda, judíos y otros, acepten que para el pueblo judío estadounidense, nuestra patria está aquí.