Por segunda vez este año, una estatua de George Floyd fue destrozada en Nueva York. Una estatua conmemorativa de un hombre que perdió la vida por la brutalidad policial, a nueve largos minutos con una rodilla en el cuello mientras suplicaba por respirar y tener piedad por un presunto billete falso de 20 dólares, ha sido cubierta con pintura azul por un vándalo anónimo. ¿Y con qué propósito? ¿Qué se gana desfigurando la imagen, el honor de un hombre negro que murió a manos del estado?

Por mucho que me gustaría poder decir que esto me sorprende, no es así. Vivimos en una nación donde George Zimmerman, el hombre que mató a Trayvon Martin, de 17 años, subastó el arma que usó por 250 mil dólares tras ser absuelta en el caso. Vivimos en una nación que buscó culpar a Breonna Taylor, quien fue asesinada mientras dormía por la policía, por su muerte. Estamos en una nación que tuvo que reemplazar el letrero conmemorativo de Emmett Till, un joven negro que fue linchado después de ser acusado falsamente de silbar a una mujer blanca en 1955, con una nueva versión a prueba de balas después de que fue desfigurado y reemplazado cuatro veces. Esto es solo una continuación de una cultura a la que no le importan los cuerpos negros brutalizados que descansan en paz.

Es casi irónico que los conservadores afirmen preocuparse por la preservación histórica de las estatuas confederadas en lugares de honor, mientras destruyen monumentos dedicados a aquellos que injustamente perdieron la vida a causa de la brutalidad policial y el racismo. Quizás, solo quizás, nunca se trató de la preservación cultural o el patrimonio. Tal vez se trataba de la supremacía blanca, el racismo, la intolerancia contra los afroamericanos y el prejuicio … pero ¿quién soy yo para decirlo?

Este desprecio por los cuerpos negros, incluso en la muerte, siempre ha sido parte de la cultura estadounidense. Es tan americano como la cerveza y las hamburguesas. Desde la esclavitud hasta Jim Crow, la esterilización forzada de hombres negros, la tubería de la escuela a la prisión, el bombardeo del área predominantemente negra de Filadelfia en 1985, hasta la crisis del agua de Flint, esta es la verdadera versión de la historia estadounidense, empañada por la violencia y el dolor de su gente. Eche un buen vistazo y comprenda que esta es la nación a la que jura lealtad. Dios bendiga a Estados Unidos, la tierra de la supremacía blanca y el nacionalismo fraterno disfrazado de patriotismo. Ama a tu prójimo, pero solo si tu prójimo es blanco.

La brutalidad policial es solo la última extensión del poder estatal que margina y oprime a los cuerpos afroamericanos, pero está lejos de ser la única. La policía es la mafia moderna de linchamiento, empuñando armas y jugando a juez, jurado y verdugo con cuerpos negros, decidiendo quién vive y muere con la excusa de que sus víctimas están armadas, violentas, afiliadas a pandillas o aterradores … a menudo, eufemismos para Blackness. En los últimos cinco años, 1,019 personas negras murieron a manos de la policía, mientras que solo representan el 13 por ciento de la población estadounidense.

Los estadounidenses negros tienen 2.5 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos, pero eso es algo más profundo en nuestra cultura. Los afroamericanos tienen más posibilidades de ser detenidos, son más propensos a ser acusados de robar o ser seguidos en las tiendas, a pesar de robar en establecimientos a una tasa más baja que sus contrapartes blancas, y sufren discriminación en la vivienda. Vemos barrios negros enteros destruidos, ya sea por violencia como la Masacre de Tulsa Race, o infraestructura como las carreteras interestatales. Los experimentos de Tuskegee se extendieron hasta la década de 1970 y la gente todavía sufre las secuelas. Existe una crisis de salud en curso con respecto a la tasa de mortalidad materna de las personas negras que nacen. Para las mujeres blancas, la tasa de mortalidad materna se sitúa en 17 por cada 100 mil nacidos vivos, pero es de aproximadamente 43 por cada 100 mil nacidos vivos para las afroamericanas según los CDC. Más del doble. ¿Por qué es eso? ¿Quizás porque a generaciones de estudiantes de la escuela de medicina se les enseñó que las personas negras tienen un umbral de dolor más alto durante generaciones, un mito que persiste hasta el día de hoy?

Esto es lo que queremos decir cuando decimos que Black Lives Matter, porque claramente, a nivel sistémico, no es así. No al estado, no a la policía que se supone que debe proteger y servir, no a los médicos que se supone que deben salvar vidas. Entonces, ¿a quién le importan estas vidas? La declaración en sí, que Black Lives Matter, no debería ser una posición radical. Pero, algunos perciben que eso significa que las vidas de los blancos pueden no serlo cuando eso es lo más alejado de la verdad. Decir que las vidas negras importan significa que todas las vidas importan, pero las vidas negras están siendo activamente marginadas y despriorizadas en el sistema que hemos construido actualmente.

Esto no debería ser un tema partidista o político, pero aún lo es. El racismo, el acoso y el asesinato policial no deben politizarse. La corrupción y brutalidad policial nos afecta a todos si no podemos confiar en que nuestros policías no nos maten en situaciones peligrosas porque tenían miedo. Defender las tasas desproporcionadas de prejuicio y violencia policial contra los negros sobre la base de las líneas partidistas muestra que es preferible defender el racismo sistémico y la violencia contra sus pares que defender la justicia moral. No puedo decir que me sorprenda.

Déjame preguntarte esto: Si Estados Unidos cree en la libertad y la justicia para todos, y usted cree en Estados Unidos, ¿no debería eso extenderse a la justicia médica para las mujeres negras, el vivir libres del racismo, los prejuicios policiales y la brutalidad, y la violencia y el robo de propiedad sancionados por el estado? ¿La gente no merece la libertad de existir mientras es negra? Si cree en los principios de lo que se supone que es y representa Estados Unidos, ¿cómo puede apoyar el daño que los estadounidenses negros están sufriendo actualmente solo por el color de su piel? ¿O todavía valemos solo las tres quintas partes de una persona blanca?