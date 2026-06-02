Zimbabue: Ministro propone alargar mandato de presidente, quien tiene 83 años

El ministro de Justicia de Zimbabue presentó el martes en el Parlamento un proyecto de enmienda constitucional que ampliaría el mandato del presidente del país, de 83 años, y trasladaría las elecciones presidenciales de un voto popular directo a una selección por parte de los legisladores.

La propuesta aplazaría dos años las elecciones previstas para 2028 y extendería el mandato del presidente Emmerson Mnangagwa hasta 2030. También alargaría los mandatos del presidente, los diputados, los concejales y los alcaldes de cinco a siete años.

La medida ha incrementado las tensiones políticas en un país donde los críticos del gobierno a menudo han sido detenidos o acosados.

El ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, manifestó la semana pasada que pretende completar el proceso legislativo y lograr que el Parlamento apruebe la medida antes de finales de junio, tras lo cual Mnangagwa podrá promulgarla.

Mnangagwa está en el poder desde 2017, tras la destitución popular, respaldada por los militares, de su mentor y gobernante durante mucho tiempo, Robert Mugabe, quien murió en 2019.

El partido gobernante ZANU-PF tiene mayoría en el Parlamento y también mantiene relaciones cordiales con una facción de la dividida oposición.

Los críticos sostienen que ampliar los mandatos presidenciales requiere un referéndum. Los partidarios replican que el Parlamento puede aprobar los cambios porque el límite de dos mandatos seguiría vigente, aunque ahora cada mandato sería más largo. El Tribunal Constitucional de Zimbabue aún no se ha pronunciado sobre varias impugnaciones legales a la propuesta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.