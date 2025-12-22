Waymo suspende su servicio en San Francisco tras quejas por tráfico causado por sus autos durante un apagón

El servicio de autos autónomos Waymo suspendió de forma temporal sus operaciones en San Francisco luego de que sus vehículos provocaron graves embotellamientos durante un apagón que afectó a toda la ciudad, según reportes.

Waymo detuvo el servicio en San Francisco el sábado a las 8 de la noche, después de que sus autos generaron congestión vial en medio de un fuerte corte de energía que dejó fuera de funcionamiento los semáforos en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con Mission Local, los apagones afectaron a cerca de 125.000 viviendas y comercios a lo largo del día.

“Hemos suspendido temporalmente nuestros servicios de transporte en el Área de la Bahía de San Francisco debido al apagón generalizado. Nuestros equipos trabajan de forma constante y en estrecha coordinación con las autoridades municipales para supervisar la estabilidad de la infraestructura, y confiamos en restablecer el servicio pronto”, señaló un portavoz de Waymo a The Independent la mañana del domingo.

Al no funcionar los semáforos, los autos sin conductor parecieron desorientarse: varios se detuvieron en medio de la vía, generando fuertes congestiones.

Vecinos y peatones compartieron en redes sociales fotos y videos que mostraban los vehículos inmóviles en intersecciones, mientras largas filas de automovilistas se acumulaban detrás de ellos.

El sábado, usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de vehículos de Waymo, luego de que los autos autónomos provocaran atascos en San Francisco debido a un corte de energía ( AP )

“El apagón dejó fuera a los Waymo, QEPD”, escribió en tono de broma un usuario de X junto a un video de los vehículos detenidos.

El mismo usuario señaló que, al menos en esas circunstancias, los autos autónomos “se recuperaron con bastante rapidez” y el cruce quedó despejado.

En algunos casos, varios vehículos de Waymo quedaron en fila frente a una sola intersección.

“Seis Waymo estacionados frente a un semáforo averiado que bloquea las calles. Parece que no recibieron entrenamiento para un apagón”, escribió otro usuario en redes sociales.

Según SFGate, el corte de energía tuvo su origen en un problema ocurrido la mañana del sábado en una subestación ubicada en la intersección de las calles 8 y Mission.

Pacific Gas & Electric informó en una actualización emitida a las 11:30 de la noche del sábado que cerca de 95.000 clientes ya habían recuperado el suministro eléctrico. Mientras tanto, las cuadrillas continuarían los trabajos durante la noche para restablecer el servicio a los 35.000 usuarios restantes.

La empresa de suministro eléctrico agregó que no se registraron personas lesionadas a causa del apagón.

Tampoco quedó claro de inmediato cuánto tiempo permanecería suspendido el servicio de Waymo. En un comunicado enviado a The Independent, un vocero señaló que esperaban restablecer el servicio “pronto”.

“Agradecemos la paciencia y ofreceremos más actualizaciones en cuanto estén disponibles”, indicaron desde la compañía.

Traducción de Leticia Zampedri