Apagón en San Francisco deja a 130.000 clientes sin electricidad

Un apagón masivo dejó el sábado sin electricidad a 130.000 hogares y negocios en San Francisco, informó Pacific Gas and Electric Co.

La falla eléctrica dejó a una gran parte del norte de la ciudad a oscuras, comenzando con los vecindarios de Richmond y Presidio y las áreas alrededor del Parque Golden Gate a primeras horas de la tarde.

PG&E no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la causa de los apagones, los cuales afectaron aproximadamente a un tercio de los clientes de la compañía en la ciudad.

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad, e instó a la población a evitar viajes no esenciales.

Las agencias de transporte de la ciudad dijeron que estaban omitiendo algunas paradas de autobuses Muni y de trenes BART debido a los cortes de energía.

Al menos algunos de los apagones fueron causados por un incendio que se desató dentro de una subestación de PG&E en las calles 8th y Mission, informaron funcionarios de bomberos en X alrededor de las 3:15 de la tarde

Hacia las 4 de la tarde, PG&E publicó en X que había estabilizado la red eléctrica y no esperaba más interrupciones para los clientes. La compañía dijo que no podía confirmar si la electricidad se restablecería el sábado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

