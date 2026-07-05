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Hidroavión realiza acuatizaje brusco en el East River de Nueva York; reportan heridas leves

NUEVA YORK-ACUATIZAJE
NUEVA YORK-ACUATIZAJE (AP)

Un hidroavión realizó un acuatizaje brusco en el East River de la ciudad de Nueva York el domingo, lo que alarmó a los transeúntes y provocó dos lesiones menores, informaron autoridades municipales.

El hidroavión, que transportaba a ocho personas, hizo un “aterrizaje duro” cerca del mediodía, indicó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. La aeronave quedó en posición vertical y estaba siendo remolcada de regreso al muelle, indicó el Departamento.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una avioneta blanca que parece inclinarse de lado, con la punta del ala izquierda en el agua, al tiempo que un helicóptero sobrevolaba la zona en círculos.

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Esta historia corrige el número de personas en el avión, así como el número de lesionados, con base en información actualizada del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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