Vence plazo en tribunal del Vaticano para que fiscales entreguen pruebas en juicio financiero

Los fiscales del Vaticano al parecer desafiaron el jueves la orden de un tribunal de apelaciones para entregar a la defensa todas las pruebas reunidas en un vasto juicio en torno a propiedades financieras, lo que prepara el terreno para otro choque en este prolongado caso.

En una carta de tres páginas, los fiscales indicaron que permitirían que los jueces del tribunal de apelaciones consultaran el material. Pero no depositaron la documentación para que la defensa la viera en la cancillería, como se ordenó, al afirmar que era “irrelevante” para el juicio y que podría perjudicar los intereses del Vaticano.

No quedó claro de inmediato cómo respondería el tribunal de apelaciones. La próxima audiencia está programada para el 22 de junio.

Una investigación de gran alcance

Los fiscales habían obtenido el material durante su amplia investigación sobre la inversión de 350 millones de euros (unos 410 millones de dólares) realizada por la Secretaría de Estado del Vaticano en una propiedad en Londres. En diciembre de 2023, tras un juicio de dos años, un cardenal y otras ocho personas fueron condenados por varios delitos financieros. Pero la teoría general de los fiscales sobre un gran plan para defraudar a la Santa Sede fue descartada.

Los abogados defensores habían sostenido desde el inicio que sus clientes no podían tener un juicio justo si pruebas clave eran censuradas o retenidas por completo por la fiscalía. Señalaron en particular los interrogatorios completos de un testigo clave de la acusación y el contenido de sus computadoras portátiles y teléfonos celulares incautados.

Los fiscales habían argumentado que las censuras eran necesarias para preservar la integridad de otras investigaciones en curso y se negaron a cumplir la orden inicial del 6 de octubre de 2021 de entregar la documentación.

Una orden de entregar las pruebas

El abogado Luigi Panella, defensor del gestor de inversiones Enrico Crasso, había argumentado desde el inicio del juicio, en julio de 2021, que la acusación era nula porque los fiscales habían ocultado pruebas a la defensa.

Cinco años después, el tribunal de apelaciones le dio la razón a él y a otros abogados defensores el 17 de marzo. El tribunal ordenó a los fiscales depositar en la cancillería “todos los actos y documentos de la investigación en su versión íntegra” antes del 30 de abril.

En respuesta el jueves, los fiscales reiteraron su objeción al fallo y razonaron que el material era “irrelevante” para el caso. Manifestaron que “podría suponer un grave peligro” para el interés público si se entregaba a los abogados defensores. Los fiscales comunicaron a los jueces que el material permanecía en sus oficinas y que estaba disponible para “consulta” de los jueces mediante una memoria USB.

Tribunal ordena repetir el juicio

El tribunal de apelaciones había determinado que la negativa de los fiscales a proporcionar todas las pruebas a la defensa en la primera fase del juicio había anulado la acusación original. El tribunal declaró un juicio nulo parcial y ordenó repetir el proceso.

Los abogados defensores afirmaron que la respuesta de los fiscales a la orden del tribunal equivale a desacato.

“¿En qué país del mundo puede ocurrir que los actos (de una investigación) se muestren al juez pero no a la defensa?", preguntó Panella en una entrevista telefónica. "¿Qué concepto de ‘juicio justo’ puede representar este tipo de declaración?”.

-Solicitud para poner fin al juicio Los abogados Cataldo Intrieri y Massimo Bassi, defensores del exfuncionario vaticano Fabrizio Tirabassi, señalaron que la respuesta de los fiscales no tenía precedentes.

“Nos preguntamos cómo se puede llegar a un juicio justo en estas condiciones”, expresaron en un comunicado pidiendo al tribunal que anule el proceso por completo.

Los abogados Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, que representan al cardenal Angelo Becciu, indicaron que la respuesta de los fiscales constituía un incumplimiento de la orden judicial.

“Esto es precisamente la discrecionalidad selectiva que el tribunal ha descartado: la fiscalía no puede decidir unilateralmente a qué documentos tiene derecho a acceder la defensa”, declararon. “El derecho de defensa, la igualdad de las partes y el proceso contradictorio exigen acceso pleno a los documentos”.

Un golpe separado para el Vaticano

Los fiscales federales suizos archivaron una investigación iniciada en 2020 después de que la Secretaría de Estado del Vaticano acusara a Crasso, su exgestor de inversiones, de malversación, fraude y administración desleal en una denuncia presentada ante fiscales suizos. Las acusaciones eran paralelas a las formuladas contra Crasso en el tribunal vaticano.

Crasso había administrado los activos de la Secretaría de Estado mientras trabajaba en Credit Suisse Italia y en Credit Suisse en Suiza, antes de lanzar su propia empresa y un fondo que asumió las cuentas del Vaticano.

En una decisión fechada el 23 de abril, la fiscal federal suiza Annina Scherrer señaló que el propio tribunal vaticano había absuelto de manera definitiva a Crasso y a su empresa y fondo de los mismos cargos, y archivó el caso suizo.

Pero en su resolución de 31 páginas, Scherrer observó “con cierta sorpresa” que sus solicitudes a los fiscales del Vaticano para interrogar a algunos de los testigos habían sido rechazadas, después de haber sido enviadas al secretario de Estado del Vaticano para su evaluación. Dijo que eso demostraba la “influencia” de la Secretaría de Estado sobre todo el sistema judicial vaticano, que se supone debe ser independiente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.