United Airlines confirmó el lunes que lidia con una interrupción en todo su sistema, apenas días después de que unafalla en la red de la Administración Federal de Aviación provocó una suspensión de vuelos a nivel nacional.

De momento se desconoce qué partes de los sistemas de la aerolínea se vieron afectadas, pero United ofreció disculpas a sus clientes por las molestias ocasionadas.

Además, una grabación publicada en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United mientras solicitaba permiso a la torre de control de Houston para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

La aplicación combina transmisiones de radio de control de tráfico aéreo en vivo con seguimiento visual de aeronaves en tiempo real.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.