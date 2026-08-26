Un reo federal avanza en las primarias por el escaño de Alaska en la cámara baja de EEUU

Un reo de una prisión federal en Nueva York avanzó el miércoles en las primarias para el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Eric Hafner, un demócrata registrado, también se postuló para el escaño en 2024 y consiguió un lugar en la boleta de las elecciones generales de noviembre de ese año, pese a que el Partido Demócrata de Alaska interpuso una impugnación.

En 2022, Hafner se declaró culpable de cargos de proferir amenazas contra agentes de policía, jueces y otras personas. Está previsto que sea liberado en 2036.

Los principales candidatos en la contienda son el titular del cargo, el representante republicano Nick Begich, y el independiente Bill Hill, un pescador comercial y educador jubilado.

El éxito de Hafner en las primarias como uno de los candidatos que pasan a las elecciones generales casi con certeza provocará otra impugnación legal, porque la Constitución de Estados Unidos exige que, en el momento en que se lleven a cabo las elecciones, los candidatos vivan en el estado que representarán.

En la información del candidato que presentó ante el estado, consignó la misma dirección postal en Box Elder, Dakota del Sur, y el mismo número telefónico de Nueva York que su madre, Carol Hafner. Ninguno de los dos tiene vínculos aparentes con Alaska.

Carol Hafner también es una candidata previa que no tuvo éxito y volvió a postularse este año, esta vez en las primarias para el Senado federal por el estado.

Bajo el sistema electoral de Alaska, los cuatro primeros lugares de las primarias avanzan a las elecciones generales, independientemente de cuál sea su afiliación partidista. Eric Hafner había recibido 5.757 votos después de que se hubiera contabilizado el 93% de las boletas. Eso estaba muy por detrás del candidato que ocupaba el tercer lugar, el demócrata Matt Schultz. Pero Schultz se retiró de las elecciones generales y no era elegible para avanzar.

Aún es demasiado pronto para declarar qué candidato terminó en cuarto lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.