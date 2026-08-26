Juez concede a Blake Lively 400.000 dólares en honorarios legales por disputa con Justin Baldoni

Blake Lively recibirá poco más de 400.000 dólares de los 8 millones que solicitó en costas legales al actor y director Justin Baldoni, después de que resolvieran su disputa por la producción de su película de 2024 “It Ends With Us” ("Romper el círculo"), dictó un juez federal el miércoles.

El juez Lewis J. Liman explicó en una decisión escrita en Manhattan por qué Lively no tenía derecho al monto total que sus abogados afirman que se gastó después de que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios LLC, presentaran sus propias reclamaciones en respuesta a la demanda de Lively de diciembre de 2024.

Al reconocer que Lively y Baldoni habían “librado una feroz batalla entre sí en los tribunales”, el juez le negó a Lively la mayor parte de los honorarios legales que solicitó, al citar los límites de una ley de California diseñada para proteger a sobrevivientes de acoso sexual y discriminación frente a demandas de represalia.

La ley, destinada a proteger a sobrevivientes de abuso sexual de acciones legales concebidas para intimidar y silenciar a las víctimas, solo podía interpretarse en el sentido de permitir que se le reembolsara lo que pagó a abogados para defenderse de reclamaciones por difamación, y no de todas las reclamaciones que Baldoni presentó en su contra, escribió Liman.

Así, resolvió el juez, Lively tiene derecho a 363.245 dólares en honorarios de abogados y 44.206 dólares en costas.

Se enviaron solicitudes de comentarios a Baldoni y a los representantes de Lively.

En su demanda, Lively sostuvo que había sido sometida a acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, imposición intencional de angustia emocional, imposición negligente de angustia emocional e invasión de la privacidad.

Baldoni, quien dirigió el drama romántico oscuro y actuó en él junto a Lively, negó haberla acosado u orquestado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su conducta fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por hacerse con el control creativo de la película.

Semanas después de que Lively demandara, Baldoni y Wayfarer presentaron reclamaciones en una contrademanda contra Lively y su esposo, el actor de “Deadpool” Ryan Reynolds, por extorsión civil, difamación, invasión de la privacidad, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e interferencia económica.

Liman desestimó en junio de 2025 la contrademanda que Baldoni y Wayfarer habían presentado y, casi un año después, rechazó las reclamaciones de acoso sexual de Lively con el argumento de que ella era una contratista independiente y no una empleada cuando trabajó en la película.

A principios de mayo, dos semanas antes de un juicio programado, Lively y Baldoni llegaron a un acuerdo y señalaron en una declaración conjunta que las preocupaciones de Lively “merecían ser escuchadas” y que “siguen firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de conductas inapropiadas y de entornos improductivos”.

“It Ends With Us”, una adaptación de la novela superventas de 2016 de Colleen Hoover sobre una relación que degenera en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla pese a las críticas de que glorificaba el abuso. La conflictiva ruptura entre Lively y Baldoni desvió la atención de la película, eclipsando su mensaje y su éxito.

Lively afirmó en su demanda que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos mientras filmaban una escena de amor y presionó para incluir desnudez, en contra de los deseos de Lively, durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Baldoni negó haber hecho algo fuera del ámbito del proceso creativo normal de hacer una película.

Lively apareció en la película de 2005 “The Sisterhood of the Traveling Pants” ("Un verano en pantalones") y en la serie de televisión “Gossip Girl” de 2007 a 2012 antes de protagonizar películas como “The Town” ("Atracción Peligrosa") y “The Shallows” ("Miedo profundo").

Baldoni protagonizó la comedia televisiva “Jane the Virgin”, dirigió la película de 2019 “Five Feet Apart” y escribió “Man Enough”, un libro que cuestiona las nociones tradicionales de la masculinidad.