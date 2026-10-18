Un incidente mortal en una base militar canadiense provoca un gran incendio en Alberta

El ministro de Defensa de Canadá informó el sábado que había personas muertas y heridas en un incidente en una base militar de Alberta que provocó un fuerte incendio, y había reportes sobre una gran cantidad de heridos evacuados a hospitales.

Los equipos de bomberos trabajaban hasta altas horas de la noche mientras los fuertes vientos avivaban las llamas más allá de la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright y hacia el área rural circundante.

No estaba claro de inmediato cuántas personas murieron o resultaron heridas, pero un médico en un hospital de la ciudad de Edmonton, a 180 km (120 millas) al noroeste, dijo a la radiodifusora nacional de Canadá que se estaba llevando pacientes a hospitales de toda la ciudad a medida que las instalaciones de atención médica en la base quedaban “completamente desbordadas” por la cantidad de personas que necesitaban atención.

“Esta cantidad de pacientes desbordaría a la ciudad de Edmonton”, dijo a CBC News el Dr. Warren Thirsk, médico del departamento de emergencias del Hospital Royal Alexandra. “Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros quiere contar en este momento. Es un desastre. Es un desastre que ocurre una vez cada 15 a 25 años”.

La localidad de Wainwright, cerca de la base, tiene unos 7.000 residentes.

El ministro de Defensa, David McGuinty, dijo que la Real Policía Montada de Canadá participaba en la investigación del incidente y describió la situación como “muy, muy activa y delicada”. Dijo que las autoridades aún estaban trabajando para determinar qué ocurrió y que esperaba proporcionar más información.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que los agentes recibieron un aviso poco después de las 4 de la tarde del sábado tras reportes de un incendio en un área de entrenamiento en la base.

Los bomberos enfrentaban una situación volátil. Grandes áreas de la provincia fueron afectadas durante el día por una tormenta de viento con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. El viento derribó algunos árboles y hizo volar letreros y que los botes de basura rodaran por las calles.

Para las 11 de la noche, el Distrito Municipal de Wainwright dijo en redes sociales que el incendio estaba contenido y que la propiedad y la infraestructura crítica estaban protegidas. No había orden de evacuación para los residentes.

El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, dijo que su provincia estaba enviando asistencia a Alberta, pero no especificó qué recursos se estaban desplegando.

“Nuestros pensamientos están con todas las valientes mujeres y los hombres afectados”, señaló antes el primer ministro Mark Carney en una publicación en redes sociales.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, describió el incendio como “significativo y trágico” y afirmó que estaba afectando a muchos miembros del personal militar.

La Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright es una de las bases de entrenamiento militar más concurridas de Canadá, donde los soldados se preparan para operaciones de combate. Alberga el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras, que realiza ejercicios realistas en el campo de batalla, y el Centro de Entrenamiento de la 3ra División Canadiense, que proporciona instrucción militar.

El líder conservador de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y con el ministro de Defensa para ofrecer apoyo a los afectados por el incendio.

“Recen por Wainwright, todos”, dijo Poilievre en una publicación en redes sociales. Instó a la población de la zona a seguir las instrucciones de emergencia y a mantener las carreteras despejadas para los equipos de primera respuesta.

El incendio también interrumpió la votación anticipada antes del referéndum del lunes sobre si Alberta debería iniciar un proceso que podría llevar a la independencia de Canadá. Elections Alberta dijo que dos centros de votación, en Lloydminster y Vermilion, cerraron temprano el sábado y que las boletas fueron transportadas de forma segura.