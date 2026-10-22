Un ciudadano extranjero muere a golpes durante marcha en Sudáfrica entre tensiones antiinmigrantes

Un ciudadano extranjero fue golpeado hasta la muerte por un grupo de unas 50 personas durante una marcha de protesta en la ciudad de Durban, en la costa este de Sudáfrica, informó la policía el jueves, mientras se agravan las tensiones contra los inmigrantes en la economía más avanzada de África.

La policía indicó que el grupo se acercó al hombre, que estaba al costado de una carretera durante una marcha por las calles del centro de Durban, y lo agredió.

La policía no informó de inmediato la nacionalidad del hombre ni detalles sobre qué había motivado la marcha. Señaló que la víctima tenía entre 30 y poco más de 40 años, y que aún intentaban identificar a los sospechosos del ataque.

Sudáfrica ha lidiado con meses de tensiones contra la inmigración. Las marchas que exigen al gobierno actuar contra los migrantes que están en el país de manera ilegal a veces han derivado en violencia.

Nigeria, Mozambique, Malaui y otros países han dicho que algunos de sus ciudadanos han muerto en ataques xenófobos vinculados a las protestas contra la inmigración. Las autoridades sudafricanas han cuestionado algunas de esas afirmaciones y han señalado que algunas muertes estuvieron relacionadas con actividad delictiva y no con las protestas.

Decenas de miles de migrantes han salido de Sudáfrica en los últimos meses, en uno de los mayores éxodos masivos en años. Muchos citan la amenaza de violencia por parte de residentes locales enfurecidos, aunque el gobierno también afirmó que muchos fueron deportados por no tener los documentos adecuados para estar en Sudáfrica.

Como la mayor economía de África, Sudáfrica atrae a migrantes de muchos países del continente, pero eso a veces ha generado tensiones dentro de las comunidades debido a la tasa de desempleo extremadamente alta del país y a los servicios públicos sobrecargados.

Durban, la tercera ciudad más grande de Sudáfrica, con casi cuatro millones de habitantes, se ha convertido en un foco de las tensiones contra los inmigrantes que se han disparado este año.

En junio, miles de migrantes, principalmente de Malaui, se reunieron en un parque de la ciudad para pedir ser repatriados a su país de origen. Afirmaron que huían de amenazas de violencia después de que un grupo de protesta exigiera que los migrantes sin permiso de residencia abandonaran Sudáfrica antes del 30 de junio.

El campamento de migrantes que buscaban irse creció tan rápido que las autoridades tuvieron que construir más centros de alojamiento temporal para atender la cantidad de personas.

Este mes se incendiaron automóviles y se saquearon tiendas en la barriada de Soweto, en Johannesburgo, después de que un fallo judicial facilitara que ciudadanos extranjeros solicitaran asilo en Sudáfrica, lo que llevó a muchos a presentar solicitudes en edificios gubernamentales y provocó una reacción de los residentes locales.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha denunciado la violencia relacionada con la inmigración, pero también ha reconocido fallas en el sistema de control fronterizo durante años que han permitido que migrantes viajen a Sudáfrica y permanezcan en el país sin documentación.

Las cifras oficiales del gobierno sudafricano muestran que hay alrededor de 2,4 millones de extranjeros entre la población del país, de 62 millones, pero los manifestantes sostienen que hay muchos más en Sudáfrica sin documentación que no han sido contabilizados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.