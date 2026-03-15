Un castor de Pixar mantiene a "Hoppers" en la cima de las taquillas

“Hoppers” de Pixar se mantuvo en el primer puesto de la taquilla norteamericana y repuntó con 28,5 millones de dólares en su segundo fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, mientras “Reminders of Him”, de Colleen Hoover, sumó otro éxito a la racha de la autora en la taquilla.

Tras su debut de 45,3 millones de dólares, el estreno de “Hoppers” de The Walt Disney Co. bajó un moderado 37% en su segundo fin de semana, una señal alentadora para una película animada que espera mantenerse fuerte durante marzo. El original de Pixar, sobre una joven que se transforma en el cuerpo de un castor para ayudar a defender un estanque del desarrollo inmobiliario, confía en seguir atrayendo al público con buenas reseñas (94% “fresh” en Rotten Tomatoes) y sólidas calificaciones de la audiencia (una “A” en CinemaScore).

Si bien muchas secuelas de Pixar han sido éxitos de taquilla desde el primer momento —como “Inside Out 2” de 2024 (1.700 millones de dólares en todo el mundo)—, sus producciones originales últimamente han necesitado tiempo para despegar. En 2023, “Elemental” se estrenó con unos decepcionantes 29,6 millones de dólares, pero luego recaudó unos contundentes 496,4 millones a nivel global.

“Hoppers”, que hasta ahora ha recaudado 164,7 millones de dólares en todo el mundo, todavía tiene un largo camino para igualar esa cifra, pero ha arrancado bien. Este fin de semana enfrentó poca competencia nueva directa. Sin embargo, la próxima aventura de ciencia ficción de Amazon MGM, “Project Hail Mary”, pronto ocupará pantallas IMAX y competirá por el público familiar.

“Reminders of Him” de Universal debutó en el segundo lugar este fin de semana con 18,3 millones de dólares, por encima de lo esperado. La película, protagonizada por Maika Monroe como una mujer que intenta reconstruir su vida tras salir de prisión, es la tercera adaptación de Colleen Hoover que llega a la gran pantalla, después de “It Ends With Us” de 2024 (351 millones de dólares en todo el mundo para Sony) y “Regretting You” de 2025 (91 millones de dólares para Paramount).

“Reminders of Him”, que costó alrededor de 25 millones de dólares, recibió malas críticas (56% “fresh” en Rotten Tomatoes) y obtuvo una “B” poco destacada en CinemaScore entre el público. Pero la película, la primera basada en un guion coescrito por Hoover, prolonga la popularidad de la autora superventas entre los espectadores.

“Undertone”, una película de terror de micropresupuesto de A24, se estrenó con 9,3 millones de dólares. La cinta, escrita y dirigida por Ian Tuason, ha sido promocionada como la mejor película de terror de A24 desde “Hereditary” (2018) de Ari Aster, una de las producciones que ayudó a dar a conocer al estudio independiente. Con un presupuesto de apenas 500.000 dólares, “Undertone” aprovecha especialmente el diseño sonoro en una historia ambientada en un solo escenario sobre una podcaster de lo paranormal (Nina Kiri) que cuida a su madre moribunda.

Tras su decepcionante debut, “The Bride!” de Warner Bros. se desplomó en su segundo fin de semana, con una caída del 70% y apenas 2,1 millones de dólares. Esta reinterpretación de “The Bride of Frankenstein”, dirigida por Maggie Gyllenhaal, costó alrededor de 80-90 millones de dólares, pero hasta ahora solo ha recaudado 11,3 millones en el mercado doméstico.

El fin de semana de los Oscar suele ser lento en los cines, ya que la atención de la industria se centra en gran medida en la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo. Pero el trío de éxitos moderados de “Hoppers”, “Reminders of Him” y “Undertone” impulsó la asistencia a las salas antes de la noche más importante de Hollywood.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.