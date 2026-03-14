5 fotos destacadas de la temporada de premios de Hollywood y las historias detrás de ellas

Como fotoperiodista de plantilla de The Associated Press con sede en Los Ángeles, Chris Pizzello cubre cientos de eventos de entretenimiento al año, encaramado en vigas, agachado en la alfombra roja o indicando a las estrellas cómo lograr el retrato perfecto. Todo culmina en la temporada de premios, cuando capta los momentos definitorios en la vida de las celebridades a las que ha fotografiado día tras día, desde los triunfos de Beyoncé y Bad Bunny en los Grammy hasta el lío del sobre y La Bofetada en los Oscar.

De cara a los Oscar del domingo, Pizzello presenta sus fotos favoritas de la temporada de premios de 2026 hasta ahora.

Critics Choice: Amy Madigan sorprende, y se sorprende

Uno de los aspectos más geniales de fotografiar los Critics Choice Awards en enero es que los pocos fotógrafos a los que se les permite entrar son ubicados justo en medio del salón, rodeados de mesas de celebridades. Por lo general, en las ceremonias de premios nos colocan muy detrás de la acción, lo que nos obliga a buscar a las celebridades con enormes lentes de 600 mm, tipo bazuca, montados en monopiés.

Normalmente, intento predecir quién va a ganar justo antes del anuncio, para poder capturar su reacción instantánea. Es uno de mis tipos de fotos de entretenimiento favoritos. A todo el mundo le gusta ganar y siempre están al menos un poco sorprendidos o complacidos, sin importar cuántas veces hayan ganado antes. Para la categoría de actriz de reparto, en realidad pensé que Teyana Taylor era la ganadora más probable, ya que “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra") había ganado muchos premios de la crítica. Así que mantuve mi lente apuntando hacia ella, al fondo, cerca del escenario. Pero sabía que Amy Madigan también estaba bastante cerca de mi posición, hacia mi izquierda. Cuando anunciaron el nombre de Madigan por "Weapons" (“La hora de la desaparición”), giré el lente rápidamente y logré capturar su propia sorpresa. Me encantan las reacciones de la gente en la mesa a su alrededor, en especial la de su joven coprotagonista Cary Christopher con las gafas oscuras.

Globos de Oro: Teyana Taylor, triunfante

En cada temporada de premios, hay una nominada que se divirte más que todos los demás —y este año, esa persona es Taylor. La temporada de premios termina por volverse una pesadez para la gran mayoría de los nominados, y se percibe la energía menguante a medida que febrero se convierte en marzo. Los hombros se encorvan imperceptiblemente, la sonrisa se vuelve un poco forzada y el saludo al público es un poco menos efusivo que en el Festival de Cine de Palm Springs a inicios de enero (el arranque no oficial de cada temporada de premios).

Pero nada de eso aplica a Taylor. Ha sido, con facilidad, la estrella de la alfombra roja de la temporada de premios de 2026. Es la más elegante, la más enérgica y, sencillamente, la más feliz de estar aquí. Los fotógrafos de entretenimiento se activan cuando ella llega a la alfombra roja, y sin duda sabe lo que está haciendo ahí afuera.

Me gusta este encuadre de la sala de fotos de los Globos de Oro porque se puede sentir la exuberancia de Taylor sin siquiera ver su rostro. Acababa de ganar el premio a actriz de reparto en una película por su actuación en “One Battle After Another” y posó con todo. Les dio a los fotógrafos unas 10 poses distintas, todas igual de vivas y divertidas, antes de finalmente darse la vuelta y adoptar esta pose triunfal.

Almuerzo de nominados al Oscar: Conectar con Ethan Hawke

Algunas de las mejores vibras de la temporada de premios se encuentran en el almuerzo anual de nominados al Oscar, que por costumbre se celebra en el legendario Beverly Hilton. Los nominados pasean por estudios improvisados montados por los medios de comunicación de todo el mundo y dan entrevistas. A algunos medios (como AP) se les permite hacer breves retratos.

Todo es un poco una lotería, ya que cada medio pelea por conseguir a los mismos nominados y solo pueden hacer algunas entrevistas. Uno simplemente tiene que estar listo para quien sea que se acerque. Este año, el nominado a mejor actor Ethan Hawke fue de los primeros en visitar el estudio de AP. El astro de “Blue Moon” (“Luna azul”) llegó tan temprano que mi iluminación ni siquiera estaba afinada todavía. (Por lo general, se necesitan unas cuantas sesiones antes de que realmente tengas fijada la proporción de luz).

Como estas sesiones son muy breves, lo único que puedes hacer es intentar poner al retratado de tu lado de inmediato. Lo que se me vino a la cabeza fue lo que sentí hace unos años: que lo habían dejado sin reconocimiento cuando ni siquiera lo nominaron por su increíble actuación en “First Reformed” ("El reverendo"), de Paul Schrader. Él soltó una risita y comentó que estaba de acuerdo. Hawke tiene una forma interesante de conversar y posar al mismo tiempo, una cualidad que otros fotógrafos han señalado. Es más eficiente, porque cuando bajas la cámara para socializar, te estás quitando tiempo valioso para lograr retratos. O, potencialmente, le estás quitando tiempo al entrevistador. En este encuadre, Hawke se rio de algo a mitad de la conversación, lo que le dio al retrato una sensación relajada y espontánea: es todo lo que se puede pedir.

Grammy: Justin Bieber lo deja al mínimo

Los Grammy siempre son un espectáculo ajetreado y caótico de más de tres horas, con escenografías elaboradas, cambios constantes de iluminación y vestuario, exhibiciones pirotécnicas y, a veces, un elenco de cientos de personas corriendo por el escenario para un solo número musical. Así que fue un movimiento realmente radical cuando Justin Bieber subió al escenario sin nada más que una guitarra y sus bóxers.

Su actuación fue tan minimalista, literalmente, que no había mucho que fotografiar más allá de tomas cerradas de Bieber, con aire taciturno, inclinándose hacia el micrófono. Luego, cerca del final de la canción, mientras yo cambiaba de lente, levanté la vista y noté el contexto más amplio: una figura pequeña y solitaria en el escenario, iluminada tenuemente por un reflector desde arriba. Fotografiar a Bieber en bóxers frente a un mar de negro, con suerte, transmite el coraje que hizo falta para jugársela así frente no solo a una arena llena, sino también ante una audiencia mundial en vivo.

Premios del Sindicato de Actores: Michael B. Jordan, boquiabierto

Todo se había vuelto demasiado predecible. Aunque ha habido cierta variabilidad en las victorias de actor de reparto a lo largo de la temporada de premios, parecía que los protagónicos estaban definidos desde inicios de enero: Jessie Buckley y Timothée Chalamet. Aunque Buckley volvió a imponerse en los Premios del Sindicato de Actores, hubo una gran sorpresa cuando Viola Davis subió al escenario para presentar el premio de mejor actor.

Yo tenía el lente apuntando a Chalamet. Pensé que la única sorpresa posible podría ser Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, ya que era el favorito temprano en la categoría antes de que todos vieran la electrizante interpretación de Chalamet en “Marty Supreme” ("“Marty Supremo"). Pero Leo ni siquiera estaba en el recinto, así que mantuve el enfoque en Chalamet.

Entonces Davis pronunció de pronto el nombre de Michael B. Jordan por “Sinners” ("Pecadores"), y el salón estalló. Nadie lo vio venir, y menos Jordan. Él suele ser bastante imperturbable, así que fue divertido fotografiar su reacción genuinamente atónita en el podio. Los Premios del Sindicato de Actores de este año fueron como ver una película de Hollywood bastante convencional con un giro final inesperado.