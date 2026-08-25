Última hora: Dolly Parton, cantante y compositora icónica, muere a los 80 años

Dolly Parton, la icónica compositora, cantante y actriz, ha muerto. Un comunicado de su publicista indica que falleció en paz el martes a los 80 años en Nashville, Tennessee. Parton escribió y cantó cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, que en conjunto sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea. Los homenajes se multiplican para Parton, quien fue una de las personalidades más queridas de la música: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendió generaciones, geografías y la política.

Aquí lo último:

Estrellas de la televisión y el cine rinden homenaje a Dolly

La actriz Jamie Lee Curtis la calificó como “un gran ejemplo para todos nosotros”.

El actor y productor Seth MacFarlane trabajó con ella en “The Orville” y comentó que su “bondad, generosidad y autenticidad eran evidentes desde el primer momento”.

La actriz Patricia Heaton se limitó a decir: “Qué regalo. Qué pérdida”.

Una lista de reproducción con las mejores canciones de Dolly Parton y las historias detrás de ellas

Parton fue más que una música, actriz, autora, filántropa o empresaria de parques temáticos.

Ocupó un lugar en nuestra imaginación cultural global: una figura de la mitología estadounidense, alguien que se describe mejor como más grande que la vida… y luego un poco más. Pero desde el principio, en el corazón de todo lo que logró, fue compositora.

Elegir 11 canciones entre sus muchas décadas de música grabada es una tarea imposible, pero hay algunos clásicos que sobresalen por encima de otros, desde “Just Because I’m a Woman” de 1968 hasta “Blue Smoke” de 2014. Escuche todas las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify.

Lea el obituario de AP sobre Carl Dean, el esposo de Parton durante casi 60 años

Carl Dean, el devoto esposo de Parton durante casi 60 años, que evitó los reflectores e inspiró su éxito atemporal “Jolene”, murió en marzo de 2025. Tenía 82 años.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y condolencias”, escribió Parton tras su muerte.

Parton conoció a Dean afuera de la lavandería Wishy Washy el día que se mudó a Nashville a los 18 años.

“Me sorprendió y me encantó que, mientras me hablaba, me mirara a la cara (algo raro para mí)”, contó Parton. “Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y de qué iba yo”.

▶Lea más del obituario de AP sobre Dean

En su última entrevista con AP, Parton reflexionó sobre la muerte de su esposo

La voz angelical de Dolly flotó a lo largo de su primer álbum góspel en 1971 con canciones como “I Believe”, “Lord Hold My Hand” y el tema que da título al disco, “Golden Streets of Glory”.

Le dijo a The Associated Press el año pasado que la fe inquebrantable que inspiró esos himnos la sostuvo durante su duelo tras la muerte de su esposo, Carl Dean.

“Soy una persona de fe, y de verdad creo que algún día voy a verlo de nuevo. Y lo veo todos los días en mis recuerdos y en mi corazón, y en todas las cosas que solíamos hacer y en todo lo que construimos juntos”, manifestó Parton en 2025.

“Uno tiene que aprender, más o menos, a hacer nuevos planes, pero esa es la parte más difícil”.

La directora ejecutiva de la Asociación de Música Country (CMA por sus siglas en inglés) recuerda a Dolly Parton

Sarah Trahern afirmó: “Pocos artistas definen mejor la música country que la de una sola palabra: Dolly”.

La ejecutiva de la CMA recordó que Parton siempre fue la más profesional en cualquier entorno, “a menudo bajándose del autobús con tacones, peinado y maquillaje, lista para salir”.

Añadió que Parton será recordada por “la diferencia genuina que ha marcado en la vida de las personas en todo el mundo. Solo habrá una Dolly”.

Parton ganó nueve premios de la CMA a lo largo de su carrera. El primero se lo otorgaron en 1968. También recibió el Premio a la Trayectoria Willie Nelson de la CMA en 2016.

Dionne Warwick lamenta la muerte de Dolly Parton

Dionne Warwick dice que tiene el corazón apesadumbrado por la noticia de que Dolly Parton ha muerto.

“El Padre Celestial ha tomado la decisión de llevarse a otro de sus hijos con él. Dolly, una verdadera hija de Dios, está ahora en las mejores manos”, expresó Warwick en un comunicado el martes.

“Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su presencia. Descansa bien y en total paz, amiga mía”.

Trump rinde homenaje a Dolly Parton y ordena bajar las banderas a media asta

El presidente Donald Trump, en un comunicado en redes sociales, calificó a Dolly Parton como “una de las mejores cantantes de country, y mucho más allá”.

“Esta es una verdadera pérdida para millones de personas”, agregó Trump. “Nunca ha habido nadie como ella, y nunca lo habrá”.

Trump también dijo que ordenó bajar las banderas de Estados Unidos a media asta en todo el país durante un periodo de una semana a partir de la noche del martes.

El sobrino de Dolly dice que la superestrella abrió puertas para muchos músicos

Bryan Seaver, sobrino de Parton y jefe de seguridad, dijo que ella abrió puertas para su familia y para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida.

“Con su ejemplo, creímos que todo era posible”, señaló Seaver en un video publicado en X.

El sobrino destacó: “Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”.

La estrella del country Kacey Musgraves reacciona a la muerte de Parton

“El mundo se siente de repente mucho menos brillante”, publicó la cantante en X.

“Me alegra tanto que esté con su Carl Dean. Que nadie me hable hoy”.

Una celebridad poco común: Parton tenía un atractivo que trascendía generaciones

Parton escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”. En total, sus canciones sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea.

Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su humor autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá. Su atractivo como celebridad era único y trascendía generaciones, geografías y la política.

Parton también fue una empresaria exitosa, con proyectos que incluyeron un parque temático en las estribaciones de las Smoky Mountains, cerca de su lugar de nacimiento.

Parton “compartió su alma en cada nota que cantó”

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Country y Museo, Kyle Young, difundió un comunicado sobre el fallecimiento de la superestrella, quien ingresó al salón en 1999.

“El legado de Dolly Parton no es la celebridad, sino la humanidad”, dijo Young, al llamarla una “campeona de la igualdad y la alfabetización”.

“Era una imagen de dignidad, incluso cuando vestía de manera extravagante. Cualquiera que busque parecerse más a Dolly va por el camino correcto, pero nunca llegará a la meta. Salió de la pobreza para convertirse en la persona nacida en Tennessee más importante. Compartió su fortuna para el bien de todos nosotros y compartió su alma en cada nota que cantó”.

Una querida estrella de la música y el cine: Parton tuvo una carrera que abarcó décadas

La querida estrella estadounidense de la música y el cine era conocida por su personalidad vibrante y su composición conmovedora. Su carrera abarcó décadas, con éxitos como “Jolene” y “I Will Always Love You”.

Nació en Tennessee y, desde orígenes humildes, se convirtió en un ícono de la música country. Su posterior asociación con Porter Wagoner ayudó a impulsar su carrera, y más tarde se convirtió en una actriz y empresaria exitosa.

Parton también fue filántropa: fundó su Imagination Library para promover la alfabetización infantil. Su encanto y humor la convirtieron en una figura querida a través de generaciones y divisiones políticas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.