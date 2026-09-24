Ugandeses plantan árboles cerca de parque nacional para alejar a la gente del hábitat de gorilas

Comunidades en Uganda han plantado árboles para medicina, leña y artesanías a lo largo del borde de un parque nacional en un intento por reducir la presión sobre los hábitats de los gorilas.

La iniciativa en el Parque Nacional Impenetrable de Bwindi busca una idea simple: si los residentes pueden encontrar los árboles que necesitan fuera del parque, tendrán menos motivos para talarlos dentro del bosque.

El bosque de Bwindi alberga a unos 450 gorilas de montaña, cerca de la mitad de la población mundial restante. Una encuesta de 2018 situó la población global por encima de 1.000, una recuperación significativa para una subespecie que en su momento enfrentó una posible extinción.

“Como vecina del parque, entiendo que el número de gorilas está aumentando, pero el hábitat forestal no está aumentando”, declaró Christina Katushabe, fundadora de Change a Life Bwindi.

Su organización suministra árboles y restaura tierras degradadas, al tiempo que mejora la biodiversidad. Katushabe explicó que integrantes de los Batwa, una comunidad indígena que ha ayudado a orientar el proyecto, seleccionan especies usadas para medicina, madera y leña.

La Autoridad de Vida Silvestre de Uganda distribuye plantones, incluidos árboles medicinales que la gente de otro modo podría buscar dentro del parque.

Joseph Muhindo, funcionario asistente de turismo y hospitalidad de la autoridad, señaló que los residentes pueden recolectar lo que necesitan en sus comunidades “sin alterar el hábitat de los gorilas”.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a los gorilas de montaña como especie en peligro de extinción, una mejora respecto de su designación anterior como especie en peligro crítico.

El turismo ha contribuido a respaldar esa recuperación. Los visitantes recorren el bosque para observar a familias de gorilas habituadas, lo que genera empleos e ingresos para las comunidades cercanas. Los residentes también venden artesanías elaboradas localmente.

Eunice Owembabazi, integrante de un grupo de artesanías de mujeres, comentó que la plantación de árboles cerca del parque significa que “nosotros, la gente, y los gorilas no nos incomodamos mutuamente”.

La campaña ha llegado a escuelas cercanas, donde los estudiantes plantan árboles que sus familias podrán utilizar.

“Ahora vamos a proteger el bosque, para que nuestros gorilas puedan estar bien”, indicó Davis Musinguzi, estudiante de la Escuela Secundaria Ruhijja Seed.

La plantación de árboles estuvo entre las actividades comunitarias de conservación organizadas para conmemorar el Día Mundial del Gorila, que se observa cada año el 24 de septiembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.