El papa viaja a Lourdes. Qué saber sobre uno de los santuarios más famosos del catolicismo

León XIV visitará el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes este fin de semana como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, la primera visita oficial de Estado de un papa al país en 18 años.

Ubicado cerca de la frontera con España, al lugar acuden cada año millones de peregrinos, entre ellos fieles enfermos y con discapacidad que esperan curarse gracias a las famosas aguas del manantial de la gruta de Lourdes.

A continuación, lo que hay que saber sobre Lourdes, uno de los sitios de peregrinación más importantes del catolicismo.

La historia del lugar comienza con Bernadette Soubirous

La popularidad de Lourdes está intrínsecamente ligada a Bernadette Soubirous. Era una joven de origen humilde, sin educación ni conocimientos religiosos, y que padecía asma que afirmó haber tenido 18 visiones de una señora vestida de blanco en la Gruta de Massabielle, cerca de Lourdes, entre febrero y julio de 1858. La Iglesia católica aceptó más tarde que las visiones eran de la Virgen María.

Las visiones de Bernadette y el posterior hallazgo de unas aguas de manantial supuestamente curativas llevaron a la Iglesia a construir un santuario allí.

Bernadette dejó Lourdes en 1866 para ingresar en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevers, donde vivió hasta su muerte a los 35 años. Fue canonizada en 1933 por el papa Pío XI y pasó a ser Santa Bernadette.

Beber el agua de Lourdes: es gratis

Los creyentes cuentan que, durante la novena aparición de la señora vestida de blanco, Bernadette la oyó decir “Ve a beber a la fuente y lávate allí”.

Desde entonces, millones de peregrinos y visitantes han viajado a Lourdes para tomar y lavarse con esa agua, que no tiene propiedades terapéuticas ni específicas. El agua de Lourdes se puede obtener gratis en los grifos y fuentes del santuario. Muchos peregrinos se llevan un poco a casa.

Millones visitan la gruta

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica reconoció oficialmente las visiones de Bernadette como Apariciones en 1862. A partir de entonces, millones de personas llegadas de todo el mundo comenzaron a acudir en masa a la Gruta de Massabielle.

Además de ser un lugar sagrado, Lourdes atrae a unos 3 millones de peregrinos al año, de los cuales aproximadamente 60.000 están enfermos o tienen algún tipo de discapacidad. Según el ayuntamiento, es el cuarto sitio de peregrinación católica más visitado del mundo, después del Vaticano, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México y la Basílica de Nuestra Señora Aparecida en Brasil.

Un vistazo al santuario

La Gruta de Massabielle es uno de los 22 lugares que componen el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. El recinto alberga numerosos espacios de culto, incluidas tres basílicas: la de la Inmaculada Concepción, que es la más antigua; la de Nuestra Señora del Rosario, y la basílica subterránea de San Pío X.

Los peregrinos también pueden recorrer uno de los dos Vías Crucis, con estatuas de hierro fundido o mármol, antes de sumergirse en el agua —que está a 12º Celsius (53,6º Fahrenheit)— del manantial descubierto en la Gruta de las Apariciones.

72 curaciones milagrosas

Entre los millones de personas que viajan a Lourdes, muchas buscan una sanación física y espiritual, con la esperanza de que se produzca un milagro. La Iglesia católica ha reconocido oficialmente como milagrosas 72 curaciones en Lourdes, de entre más de 7.000 casos examinados desde 1858.

Abundan las habitaciones de hotel, pero los precios se disparan

En Lourdes viven en realidad menos de 15.000 personas. Pero con casi 10.000 habitaciones de hotel y alrededor de 21.200 camas, tiene la segunda mayor capacidad hotelera de Francia, por detrás de la capital, París.

Encontrar un alojamiento asequible durante la visita de León es, sin embargo, una tarea complicada.

La visita del papa a la ciudad atraerá a cientos de miles de visitantes, lo que hará que los precios se disparen. Algunos hoteleros están cobrando tarifas extremadamente altas, que en ocasiones superan los 2.000 euros (2.300 dólares) por noche.

Los peregrinos de Europa oriental y central son fanáticos

Aunque la mayoría de quienes viajan a Lourdes cada año proceden de Francia —el 42%, según el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes—, se espera que lleguen muchos visitantes de Europa oriental para saludar a León.

Tras el final de la Guerra Fría, los católicos de Europa central y oriental obtuvieron la libertad de viajar al oeste, lo que incrementó bruscamente el número de peregrinos de antiguos países comunistas que visitan Lourdes. Esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad. Polonia ocupa el sexto lugar entre las más de 160 naciones representadas en Lourdes cada año.

Los polémicos mosaicos están cubiertos

León XIV no alcanzará a ver los mosaicos de un artista exjesuita acusado de abusar de mujeres que adornan la fachada de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Todos estarán cubiertos durante su visita.

Las obras fueron realizadas por el reverendo Marko Ivan Rupnik, un artista esloveno cuyos diseños en mosaico decoran capillas del Vaticano e iglesias y basílicas de todo el mundo. El Vaticano confirmó este verano el juicio eclesiástico contra Rupnik sigue su curso.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, anunció la medida el mes pasado, tras la decisión tomada hace dos años de dejar de iluminar las obras durante la oración vespertina. En marzo de 2025, los mosaicos de las puertas de entrada de la basílica ya habían sido cubiertos.

El escándalo de Rupnik estalló públicamente a finales de 2022, cuando blogs italianos informaron por primera vez de las denuncias de mujeres y monjas de abusos sexuales, espirituales y psicológicos por parte de Rupnik que se remontaban a la década de 1990 y que habían sido desestimadas de manera sistemática por la jerarquía católica.

La agenda de León en Lourdes

León se reunirá con siete sobrevivientes que sufrieron abusos cuando eran niños o ya adultos, según la Conferencia Episcopal de Francia. Un reporte de 2021 estimó que 330.000 menores habían sido víctimas de abusos sexuales durante 70 años por parte de personal de la Iglesia en Francia.

El santuario de Lourdes indicó que el papa aterrizará en el aeropuerto de Tarbes el sábado y comenzará su peregrinación con una oración en la Gruta de las Apariciones. El domingo por la mañana, se reunirá con los obispos en la Conferencia Episcopal Francesa y más tarde celebrará misa en la Pradera, seguida de la oración del Ángelus.

Por la tarde, se reunirá con el personal y con enfermos del Accueil Notre-Dame. Cerrará la visita con uno de los ritos emblemáticos de Lourdes: el rosario y la procesión de antorchas por el santuario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.