Trump dice haber conmutado la sentencia del excongresista George Santos en caso de fraude federal

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que había conmutado la sentencia del exrepresentante federal George Santos, quien cumple más de siete años de condena en una prisión federal tras declararse culpable de cargos de fraude y robo de identidad.

El republicano fue sentenciado en abril después de admitir el año pasado que engañó a donantes y robó las identidades de 11 personas —incluidos algunos de sus familiares— para hacer donaciones a su campaña.

Se presentó el 25 de julio en la Institución Correccional Federal en Fairton, en el sur de Nueva Jersey, y está alojado en un campamento de mínima seguridad con menos de 50 reclusos.

"Acabo de firmar una conmutación, liberando a George Santos de prisión, inmediatamente", publicó Trump en su red social.

Pocas horas después de ser sentenciado, Santos había apelado al gobierno de Trump para que interviniera, insistiendo en publicaciones en redes sociales y entrevistas que el castigo era excesivamente severo y con móviles políticos.

El juez en el caso de Santos había estado de acuerdo con los fiscales federales en que se justificaba una sentencia más severa porque Santos no parecía arrepentido, a pesar de lo que él y sus abogados afirmaban.

Hijo de inmigrantes brasileños, Santos fue alguna vez una estrella en ascenso en el Partido Republicano.

Se convirtió en el primer republicano abiertamente gay elegido al Congreso en 2022, obteniendo un escaño en la cámara baja en representación de partes de los distritos neoyorquinos de Queens y Long Island.

Pero Santos estuvo menos de un año en el cargo después de que se revelara que había inventado gran parte de su historia de vida, lo que a su vez llevó a investigaciones sobre cómo el político entonces desconocido había financiado su campaña ganadora.

Santos fue acusado en 2023 de robar a donantes y a su campaña, de cobrar fraudulentamente prestaciones por desempleo y de mentirle al Congreso sobre su riqueza. Al año siguiente se declaró culpable cuando estaba a punto de ser juzgado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.