Trump demanda a California y busca frenar conteo de boletas por correo de “probables” no ciudadanos

El gobierno del presidente Donald Trump demandó el jueves a funcionarios electorales de California y pidió a un juez que prohíba que, en las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes, el estado cuente las boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus.

La demanda se produce después de que el Departamento de Justicia señalara que las autoridades de California no cumplieron con un plazo de 48 horas para revisar una memoria USB protegida por contraseña, la cual contiene una lista de 20.000 nombres de personas que, según el gobierno federal, probablemente no son ciudadanos, pero a quienes se les enviaron boletas para participar en las elecciones del 3 de noviembre. El estado envía boletas por correo a todos los votantes registrados. A principios de la semana, un alto funcionario del Departamento de Justicia había enviado una carta advirtiendo sobre posibles acciones legales si California no cumplía con lo solicitado.

El registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, señaló en un comunicado que su oficina recibió la carta y la memoria USB esta semana, junto con una “nota escrita a mano que proporcionaba una contraseña” para acceder a la lista de presuntos no ciudadanos en el padrón electoral. Indicó que no consideró que la memoria USB fuera un dispositivo seguro. La oficina de la secretaria de Estado dijo que la contraseña estaba escrita “en una nota adhesiva”.

En su demanda, el Departamento de Justicia afirma que el gobierno federal buscó “trabajar de manera colaborativa” con California para identificar a no ciudadanos registrados para votar en el estado, y que “California no realizó ningún esfuerzo serio para hacerlo”.

“Por lo tanto, Estados Unidos solicita una medida electoral común cuando se pone en duda una boleta. Este tribunal debería ordenar a California que, por el momento, no tabule las boletas de voto por correo de probables no ciudadanos en la próxima elección federal hasta que se pueda determinar el estatus de ciudadanía del votante”, se indica en la demanda.

En un comunicado emitido la tarde del miércoles, la oficina de la secretaria de estado indicó que el acercamiento del gobierno federal no había sido colaborativo.

La secretaria de estado Shirley Weber, demócrata y a la que también se menciona en la demanda, dijo que, durante el verano, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que California tenía 190.000 no ciudadanos en su padrón electoral, pero se negó a proporcionar la metodología o las fuentes de datos cuando la oficina se las solicitó.

Hasta el jueves, ni su oficina ni la del gobernador demócrata Gavin Newsom habían respondido a correos electrónicos en los que se pedían comentarios. En una publicación hecha el miércoles en redes sociales, Newsom calificó la solicitud del gobierno de Trump como “más tonterías peligrosas de un presidente que está perdiendo el contacto con la realidad”.

“Donald Trump NO controla las elecciones de California. Nos aseguraremos de que CADA votante de California pueda participar en una elección libre y justa”, escribió Newsom.

Isaac Bryan, miembro de la Asamblea Legislativa de California en representación de Los Ángeles, criticó la demanda el jueves en una conferencia de prensa.

«California cuenta con algunos de los protocolos electorales más seguros de todo el país», afirmó. «Además, hemos llevado a cabo una labor fundamental: garantizar que todos los votantes habilitados se sientan seguros al emitir su voto y asegurar que dicho voto sea contabilizado».

En la carta enviada por el subsecretario de Justicia interino, Trent McCotter, se daba al estado un plazo de 48 horas para determinar si hay ciudadanos incluidos en la lista. En el caso de aquellas personas cuya ciudadanía no pueda verificarse de forma independiente, el estado deberá ordenar a los funcionarios electorales locales que separen sus boletas enviadas por correo hasta que se pueda determinar su estatus, y que no entreguen boletas a nadie que aún no las haya recibido.

Este año, el gobierno del presidente Donald Trump ha convertido en una prioridad la búsqueda de votantes extranjeros, aunque el problema es excepcionalmente raro. El Departamento de Justicia ha acusado a unas 90 personas por diversos tipos de irregularidades electorales en lo que va del año, entre ellas, 50 a las que se acusa de haber votado como no ciudadanos. Durante las elecciones presidenciales de 2024 hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos.

En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió cartas a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, en las que alegaba que hasta 250.000 no ciudadanos estaban registrados en esos estados. Funcionarios electorales de esos estados, incluida Weber, la secretaria de Estado de California, se mostraron escépticos ante la afirmación.

“Tengo serias dudas sobre la confiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones, ya que mi oficina no ha compartido nuestra lista estatal de registro de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional ni con ninguna otra agencia ni funcionario federal”, respondió Weber.

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Austin informó desde Sacramento, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.