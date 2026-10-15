Sheinbaum da respaldo a venta de AT&T México al consorcio Televisa-Fintech y pide más inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó el jueves su apoyo a la venta de los negocios en México de la estadounidense AT&T al consorcio integrado por Televisa, líder de contenidos audiovisuales en español, y a la firma de inversión Fintech Holdings en una operación de unos 2.000 millones de dólares que traerá una reconfiguración del gigantesco mercado de telecomunicaciones mexicano.

Sheinbaum afirmó en su habitual conferencia matutina que le parecía “bien” la venta que se anunció esta semana y recordó que esas transacciones deben pasar por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para asegurar que están dentro de la ley y que se garantice la competencia.

La mandataria informó que AT&T “desde hace tiempo” quería vender su participación en México para concentrarse en Estados Unidos donde, aseguró, hay “mucha competencia” en telefonía e inteligencia artificial.

Pese a las dimensiones del mercado mexicano —que cuenta con 144,5 millones de líneas celulares activas— algunos de los competidores más importantes del mundo de las telecomunicaciones han salido en el último año del país. En abril, la empresa española Telefónica anunció la venta de su filial en México, Movistar, por 450 millones de dólares al consorcio Melisa Acquisition, que lidera OXIO Inc. y el fondo Newfoundland Capital Management.

Los analistas han asociado la salida de los competidores extranjeros a la incertidumbre sobre la autonomía del nuevo órgano regulador —que se conformó en 2025 tras una cuestionada reforma constitucional— que depende actualmente del Ejecutivo. Los operadores también han objetado los derechos anuales que pagan por el uso, explotación y aprovechamiento de las frecuencias por el impacto que genera en sus finanzas y los recursos disponibles para ampliar las redes.

¿Qué viene ahora para el mercado mexicano?

Televisa anunció el pasado martes que comprará con Fintech Holdings los negocios en México de AT&T, que es el segundo mayor operador móvil del país latinoamericano con 24,7 millones de suscriptores.

Según se informó, cada una de las empresas tendrá una participación de 50% en el negocio mexicano de AT&T. La compra aún no tiene los permisos de las autoridades mexicanas, que se espera estén listos al cierre del primer trimestre de 2027.

El mercado local es controlado actualmente por Telcel, del magnate mexicano Carlos Slim, a través del conglomerado de telecomunicaciones América Móvil. Telcel detenta cerca de 59% del mercado y tiene más de 83,46 millones de suscriptores.

De completarse las autorizaciones el Grupo Televisa pasaría a tener presencia en casi todos los segmentos del negocio de las telecomunicaciones en México que incluyen televisión, servicios fijos y móviles de voz y banda ancha. Hace cinco años Televisa llegó a a un acuerdo con Univision Holdings Inc. para combinar sus activos y crear un grupo mediático de habla hispana que atiende a millones de usuarios.

Fintech Holdings es del empresario mexicano David Martínez, quien tiene participación en Telecom Argentina y en Televisa, donde tiene un paquete accionario de 8,9%, y está por debajo del mexicano Emilio Azcárraga Jean, quien controla el poderoso grupo con una participación de 19,2%.

Al referirse a sus expectativas sobre la operación, Sheinbaum dijo que espera que “haya competencia y que se invierta, que el internet sea mejor en nuestro país”.