Dominicano baleado por agentes de ICE en NY comparece ante tribunal migratorio

Un hombre que fue baleado por agentes federales de inmigración en Nueva York tuvo su primera audiencia ante un juez migratorio el jueves, y compareció a distancia mediante una transmisión de video en directo desde la cárcel federal donde, según sus abogados, está recluido en régimen de aislamiento.

Oscar Belgal, de 28 años, casi no habló durante la breve sesión judicial. Su lesión por el tiroteo no era evidente en la transmisión de video, pero sus abogados afirman que necesita una cirugía para extraer una bala alojada en la parte posterior del cuello.

Belgal, originario de la República Dominicana, intentó decirle algo al juez sobre sus condiciones de vida en la cárcel, pero su abogada le aconsejó que no lo hiciera y lo interrumpió.

Karene Brown, de la Legal Aid Society, manifestó que Belgal ha estado bajo encierro las 24 horas en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, sin acceso a un teléfono para hablar con su familia.

Le dijo a la jueza Dara Reid que ha pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que lo saque del aislamiento, pero que hasta ahora no ha atendido la solicitud. Reid señaló que no tiene injerencia sobre dónde lo ubican dentro de la instalación, la misma cárcel donde está recluido el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Agentes del ICE confrontaron a Belgal el 8 de octubre cuando intentaba encontrar un lugar para estacionarse luego de recoger a su hijo de la escuela. El niño, de 5 años, estaba en el auto cuando un agente del ICE se acercó corriendo y destrozó una de las ventanillas del vehículo.

En un reporte judicial presentado el miércoles, los abogados de Belgal indicaron que el agente del ICE luego efectuó varios disparos contra el vehículo al tiempo que Belgal intentaba alejarse conduciendo. Los agentes nunca se identificaron y llevaban mascarillas y ropa de civil, según los abogados.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sostienen que los agentes creyeron que sus vidas estaban en peligro y que abrieron fuego sólo después que Belgal estrelló su auto contra dos vehículos del gobierno y aceleró hacia ellos.

Imágenes de una cámara de seguridad de la policía de la ciudad de Nueva York, difundidas por el Departamento de Policía la semana pasada, muestran parte del encuentro, pero no dejan claro de manera concluyente cómo ocurrió el tiroteo.

La próxima audiencia de Belgal en la corte de inmigración es el 29 de octubre. Sus abogados también presentaron una petición ante un tribunal federal para solicitar su liberación.

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La periodista de The Associated Press Valerie Gonzalez contribuyó a este despacho desde McAllen, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.